“Tengo resaca de Rosalía”: la crónica que Anne Carson, Nobel de Literatura, escribió sobre la cantante española

Una de las últimas piezas que Anne Carson, anunciada este jueves como ganadora del Premio Nobel de Literatura, escribió fue una crónica sobre un show de Rosalía en Chicago, publicada por la prestigiosa revista London Review of Books.

“Tengo resaca de Rosalía”, escribió Carson al comienzo del texto, en el que analiza tanto el fanatismo de los seguidores de la cantante española como las distintas dimensiones de su talento.

Una de las primeras cosas que destacó fue el poder “hechicero” de Rosalía para manejar la euforia de una multitud y convertirla en parte del espectáculo. También se detuvo en su voz y en la relación de la cantante con el flamenco: “Es un hecho que el flamenco exige madurez en la voz; la suya, aún con un brillo juvenil, podría pasar de maravillosa a milagrosa en unos años”, escribió.

En aquel momento, Rosalía se encontraba presentando LUX, un álbum atravesado por referencias a la espiritualidad y la experiencia religiosa. Carson se detiene en esa dimensión de la obra y se pregunta por el vínculo entre lo que la artista canta y aquello en lo que efectivamente cree.

Pero la escritora estadounidense también pone el foco en las exigencias que el público deposita sobre sus ídolos. “Exigimos heroísmo a nuestros artistas. Queremos que se sacrifiquen al máximo”, escribió. Y continuó: “Nadie puede cantar tan fuerte, y sin embargo ella lo hace. Nadie puede bailar con tanta intensidad y durante tanto tiempo, pero ella continúa”.

Para Carson, esa entrega tiene incluso algo inquietante: “Nadie puede sobrevivir a ser tan intensamente admirado”, plantea, mientras describe el efecto que el espectáculo produce en quienes lo contemplan: una mezcla de agotamiento, fascinación y temor ante lo que pueda suceder después.

El vínculo entre ambas no era, además, desconocido para Rosalía. En una conversación con la escritora argentina Mariana Enriquez, la cantante mencionó a Carson entre sus poetas favoritas y destacó la libertad con la que escribe. “No entiendo cómo puede escribir con esa libertad”, dijo entonces sobre la autora estadounidense.