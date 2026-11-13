Washington Carrasco y Cristina Fernández celebran 50 años de música: "Esto es realmente gracias a la gente"

Se les ha hecho costumbre a Washington Carrasco y Cristina Fernández eso de hacer sus fiestas de cumpleaños con un montón de invitados. Y este fin de semana, en el Solís, estarán celebrando sus 50 años de carrera en conjunto, lo que le da a la ocasión un color muy especial. Como siempre coincide, hoy, además, es el cumpleaños de Fernández. Va a recibir otro populoso y amoroso “Que los cumplas feliz”.

Washington y Cristina, que así, con nombres de pila, es como se los conoce -una condecoración artística que solo se gana con cariño y trabajo-, debutaron como dúo allá por 1976 y desde entonces no han parado de trabajar. A esa altura de sus carreras, Carrasco se había colado entre los nombres importantes de la música uruguaya de raíz folclórica, después de un comienzo como artista plástico. Las paredes de su casa lucen varias de sus obras.

Fernández estuvo rodeada de canciones toda su vida, y el legado musical gallego que recibió es una parte importante de su carrera, que empezó antes de cruzarse con Carrasco y volverse compinches musicales y compañeros de vida.

Hoy y mañana, en el Solís, desde las 20.30 y con entradas en Tickantel, harán un recorrido por este medio siglo de amor y canciones. Los acompañará su banda habitual (Jorge Nocetti, Mario Ipuche, Miguel Poce y Federico Araújo), algunos invitados y un par de sorpresas de las que este cronista ya se enteró y prometió no revelar. Son lindas.

Sobre un poco de todo, El País charló con Washington y Cristina -que el miércoles 18 serán homenajeados por la Cámara de Senadores en una decisión “aprobada por todos los partidos”, e enorgullece Carrasco- en su casa, estudio, taller y hogar del Cordón. Este es un resumen de ese rato.

—¿Ensayan mucho?

Cristina: Nos encanta ensayar. Además, la banda es muy importante. Es como un taller en el que opinamos y las cosas van saliendo por consenso.

Washington: Todo parte de una idea y después se la pasamos a la banda. Ahí se va formando la música. De repente, otro aporta una idea, se toma en cuenta y la hacemos nuestra.

—¿Los músicos jóvenes son mejores que los de antes?

Cristina: Hay músicos impresionantes ahora, maravillosos.

Washington: Hay muchas más posibilidades para estudiar. Tenés ventanas de información por todos lados. Si querés saber cómo se aprieta una cuerda, lo encontrás enseguida. En nuestro tiempo era mucho más difícil. Además, estaban el trabajo, el estudio y todas esas obligaciones, junto con lo que te gustaba hacer.

Cristina: Hay instrumentistas extraordinarios, sí, pero no aparecieron figuras entre los cantores como fueron Zitarrosa, Viglietti o el Sabalero. Hay buenos cantores, pero no esa red de cantores que hubo en determinado momento.

Washington: Tabaré Etcheverry, Viglietti, Capella. Cada uno tenía su impronta, su estilo. Escuchabas la guitarra de Pepe Guerra y enseguida sabías que era Pepe. Escuchabas la de Chalar y con apenas dos notas lo reconocías. Eran personalidades muy marcada. Cantores eran aquellos; los de ahora... cantan.

—Pablo Estramín quizás fue el último de esa estirpe...

Washington: ¡Pablito! Nos llamaba “papá y mamá”.

Cristina: Una vez nos llevaron a Piriápolis a un festival y, cuando llegamos al hotel, solo quedaba una cama matrimonial. Era enorme y teníamos que compartirla, así que nos acomodamos Washington y yo, con Pablo atravesado en los pies. Él decía: “¡Son mis padres!”.

—Habrán acumulado muchas historias en todos estos años.

Cristina: Muchísimas. Y gente muy querida, acá y en Argentina. Aníbal Sampayo, por ejemplo. Vivimos una semana entera, día y noche, con él en Buenos Aires. Fue una etapa maravillosa.

Washington: Vivíamos cinco meses en Argentina, cinco meses acá en Uruguay y dos meses en el río, en el Vapor de la Carrera.

Cristina: Aníbal era muy gracioso. Un niño en una persona grande. Tenía unas historias increíbles. Nunca sabías si eran verdad o inventadas, pero todo era maravilloso.

Washington: Fuimos a tocar a Buenos Aires y el representante nos instaló en un apartamento y nos dijo que iba a traernos una sorpresa. Yo le contesté que no se molestara, pero al rato apareció con la sorpresa: ¡Aníbal Sampayo!

—Esta casa está llena de recuerdos, momentos y mucha música. ¿Cuánto hace que están acá?

Washington: ¡39 años!

Cristina: ¡37!

Washington: Perdón. Siempre me corrige (se ríe). Y en el escenario también (susurra y vuelve a reirse). En todo ese tiempo por esa puerta pasaron Sampayo, Osiris Rodríguez Castillos, Abel y Agustín Carlevaro, René Marino Rivero, Luis Di Matteo... Esa era nuestro entorno.

Cristina: Lágrima Ríos.

Washington: Tarragó Ros, Pepe Guerra. Viglietti tocaba timbre y me decía, esperá que voy a dar un par de vueltas a la manzana y vuelvo porque tenía que caminar. Pero acá grabaron también jóvenes porque somos amigos de todos: los dos primeros discos de Claudio Taddei, el primero de La Vela Puerca.

Cristina: Mucha música tropical.

Washington: Cumanacao. Gran Combo. O sea, pasó todo un mundo. A los únicos que le dije que no fue a Los Fronterizos, porque no eran los orginales, habían comprado el nombre y yo reconocí a uno que había tocado en Los de Salta.

—Ustedes no son de festivales.

Cristina: Por suerte, no (se ríe).

Washington: Íbamos al festival de Treinta y Tres, ante 35.000 personas, y cantábamos “El enamorado y la muerte”. No se escuchaba nada desde el público. Hoy, si cantás una canción así, te tiran un ladrillazo. Antes había un respeto enorme.

Cristina: Ahora se va a gritar y bailar. A nosotros nos gusta que se escuchen los textos. Empezamos con la poesía, musicalizando poemas, canciones propias y ajenas y música de Latinoamérica. Ese es nuestro repertorio, al que se suma la parte gallega. No somos de subir al escenario para saltar y bailar.

Washington: Y, además, ya no me da para saltar (se ríe).

—El canto popular ha cambiado mucho.

Cristina: Y eso está bien.

Washington: Pero canto popular como antes ya no hay. Es otra expresión, diferente. Hoy se ponen un sombrero, revolean el poncho al hombro y ya se consideran folcloristas. Yo les preguntaría si saben cuántos ritmos orientales existen. Si me contestan eso, entonces me saco el sombrero.

—Hay mucho cariño entre ustedes y el público. ¿Cómo lo notan?

Cristina: Lo sentimos en la calle, por ejemplo. Washington va caminando solo y las señoras le dicen: “Pórtese bien, mire que le contamos a Cristina”. Siempre nos saludan con mucho cariño.

—Ese es uno de los secretos del cantor popular: que la gente los siente como parte de su vida.

Washington: Yo salgo a pasear al perro y me tocan bocina. O viene alguien y me dice: “¿No te acordás de mí? Yo te vi en una peña en el año 69”. Y, claro, no te vas a acordar de todo el mundo.

Cristina: Y no es una frase hecha eso de agradecerle a la gente. Esto es realmente gracias a la gente.

—¿Cuál es la receta para mantenerse juntos durante tantos años?

Cristina: No hay una receta. Yo me puse a pensar que conozco más parejas que están juntas y hacen lo mismo que parejas que están separadas y cada una tiene sus actividades. Capaz que la receta es hacer lo mismo, no sé. También venimos de dos naufragios. Cuando tenés una segunda oportunidad, la cuidás más. Cuidás más la pareja y todo lo que construiste, porque una separación hace sufrir. Sufren los hijos, sufre todo. Capaz que eso también influye.

—¿Están nerviosos por lo que se viene en el Solís?

Cristina: Washington me dijo hace mucho: “El día que no sientas nada, no cantes más, no te subas al escenario”. Y es así.

Washington: Pero nos pasa algo: se prenden las luces, pisamos el escenario y se borra todo. Ahí estamos, frente a frente con el cariño del público.