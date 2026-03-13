Doce shows con entrada libre para ver este fin de semana en Montevideo: el pedido especial para el público

Este fin de semana se realizará una nueva edición de una de las celebraciones tradicionales de Montevideo: la Fiesta del Río y la Convivencia, que tiene lugar en Santiago Vázquez y ofrece dos jornadas de recitales con entrada libre junto al Río Santa Lucía, justo en el límite con el departamento de San José.

La 36° edición de esta festividad, que organiza el Municipio A junto con la intendencia capitalina, contará con feria artesanal y gastronómica además de con espectáculos musicales, un apartado en el que, este año, habrá novedades, ya que se sumarán propuestas para los más chicos. En concreto habrá un escenario destinado a las infancias donde se presentará Letu Ruibal el sábado y Ruperto Rocanrol el domingo, desde las 16.00.

Además, si bien la entrada es gratuita, se solicita a los concurrentes llevar un alimento no perecedero, que será destinado a apoyar las ollas comunitarias del oeste.

En cuanto a la propuesta musical, será variada y estará atravesada por la música popular uruguaya, combinando la raíz, el rock y la cumbia y la plena, y abarcando a varias generaciones a través de una selección que va desde Braulio López a Luana. Los shows en el escenario principal comenzarán a las 18.00 y se extenderán hasta bien entrada la noche.

Luana, en vivo. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

La grilla de la Fiesta del Río y la Convivencia 2026

Sábado 14 desde las 18.00:



Jorge Nasser

Braulio López

Kumbiaracha

Mota

Hereford

Domingo 15 desde las 18.00: