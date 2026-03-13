Doce shows con entrada libre para ver este fin de semana en Montevideo: el pedido especial para el público
Este sábado 14 y domingo 15 se celebrará una nueva edición de la Fiesta del Río y la Convivencia en Santiago Vázquez, con una variada grilla de conciertos. La grilla completa.
Este fin de semana se realizará una nueva edición de una de las celebraciones tradicionales de Montevideo: la Fiesta del Río y la Convivencia, que tiene lugar en Santiago Vázquez y ofrece dos jornadas de recitales con entrada libre junto al Río Santa Lucía, justo en el límite con el departamento de San José.
La 36° edición de esta festividad, que organiza el Municipio A junto con la intendencia capitalina, contará con feria artesanal y gastronómica además de con espectáculos musicales, un apartado en el que, este año, habrá novedades, ya que se sumarán propuestas para los más chicos. En concreto habrá un escenario destinado a las infancias donde se presentará Letu Ruibal el sábado y Ruperto Rocanrol el domingo, desde las 16.00.
Además, si bien la entrada es gratuita, se solicita a los concurrentes llevar un alimento no perecedero, que será destinado a apoyar las ollas comunitarias del oeste.
En cuanto a la propuesta musical, será variada y estará atravesada por la música popular uruguaya, combinando la raíz, el rock y la cumbia y la plena, y abarcando a varias generaciones a través de una selección que va desde Braulio López a Luana. Los shows en el escenario principal comenzarán a las 18.00 y se extenderán hasta bien entrada la noche.
La grilla de la Fiesta del Río y la Convivencia 2026
Sábado 14 desde las 18.00:
- Jorge Nasser
- Braulio López
- Kumbiaracha
- Mota
- Hereford
Domingo 15 desde las 18.00:
- Eternos Mortales
- Carlos Malo
- La Penúltima
- Luana
- The La Planta
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