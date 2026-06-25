"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming: cuándo se estrena y en qué plataforma estará disponible

Después de veinte años de espera, los fanáticos de El diablo viste a la moda volvieron a encontrarse este año con dos de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo: la temida editora Miranda Priestly y la periodista Andy Sachs. La secuela de la exitosa película estrenada en 2006 llegó a los cines el pasado 1° de mayo y se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos de la taquilla, con una recaudación global superior a los 670 millones de dólares. Ahora se anunció que El diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha de estreno para su llegada al streaming.

La nueva entrega reunió nuevamente a las figuras que marcaron el éxito de la original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. En esta ocasión, la historia muestra el reencuentro entre Miranda y Andy en un contexto muy diferente al de la primera película. Ambas intentan redefinir sus carreras en medio de la crisis de las publicaciones impresas y la transformación de la industria de la moda y los medios de comunicación.

Más allá de la trama, uno de los aspectos que volvió a captar la atención del público fue el vestuario. La película presenta una cuidada selección de diseños de algunas de las firmas más prestigiosas del mundo y cuenta con creaciones de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, reconocida por su enfoque sustentable y su elegancia minimalista. Hearst también se encargó del diseño de la camiseta de Uruguay para el Mundial 2026. En El diablo viste a la moda 2, varias de sus creaciones forman parte del guardarropa de los personajes principales, aportando una impronta contemporánea a la estética de la producción.

El trabajo de vestuario vuelve a desempeñar un papel central en la narrativa, tal como ocurrió en la película original, que se convirtió en una referencia obligada para los amantes de la moda. Cada atuendo refleja la evolución personal y profesional de los personajes y funciona como una extensión de sus conflictos y aspiraciones.

Ahora, quienes no pudieron verla en los cines tendrán una nueva oportunidad. A través de las redes sociales se confirmó que El diablo viste a la moda 2 llegará a Disney+ el próximo 29 de julio, ampliando su alcance a millones de espectadores en todo el mundo.