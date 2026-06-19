El tierno video de Anne Hathaway para anunciar su tercer embarazo en las redes sociales: "Bebé, soy tuya"

A sus 43 años, la actriz Anne Hathaway se encuentra en un gran momento. Este año tiene varios estrenos, ya lanzó la segunda parte de El diablo viste a la moda, y el mes próximo será parte de La odisea de Christopher Nonal. Aunque este viernes usó sus redes sociales para dar una noticia que no esperaba: está embarazada por tercera vez.

La actriz que este año se puso en la piel de una estrella del pop, en Mother Mary, espera su tercer hijo con su esposo Adam Shulman. En el breve video aparece luciendo un vaporoso vestido blanco.

Mientras suena la canción "Baby I'm Yours" de Barbara Lewis, Hathaway baja los brazos para mostrar su creciente barriga. Sonríe, abraza su vientre y luego sale corriendo del video. "Bebé, soy tuya", escribió la ganadora del Oscar en la publicación que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La actriz, ganadora del Oscar por el musical Los Miserables, y su esposo Shulman se casaron en 2012 y ampliaron su familia unos años después. La pareja se convirtió en padres en 2016 con la llegada de Jonathan y, posteriormente, en 2019, se unió Jack a la familia.

En mayo, Hathaway fue entrevistada por la revista Elle, donde compartió detalles sobre su vida como madre de sus dos hijos. La actriz que interpretará a Penélope, la esposa de Odiseo en el cine, dijo que sus hijos están "en una etapa muy divertida donde nos encanta pasar tiempo juntos, algo que entiendo que podría cambiar".

Imagen de la película "El diablo viste a la moda 2". Foto: Archivo. Foto: Macall Polay

"Estamos todos disfrutando al máximo", dijo. "Adam y yo lo estamos disfrutando muchísimo. Estoy pasando un tiempo maravilloso con mi familia, viviendo en la ciudad de mis sueños, y el trabajo parece ir de maravilla".

"Así que, aunque suene un poco descarado, me lo estoy pasando de maravilla mientras todo lo demás se desmorona”, continuó Hathaway.