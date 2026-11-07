"Duna 3": Timothée Chalamet, Zendaya y Florence Pugh cuentan cómo fue crecer junto a la saga fantástica

En 2018, cuando Timothée Chalamet fue anunciado como protagonista de la saga Duna, de Denis Villeneuve, filmar una superproducción basada en una de las historias más complejas de la ciencia ficción parecía, según reconoció el actor, “un pequeño salto al vacío”.

La adaptación anterior, dirigida por David Lynch en 1984, no había tenido repercusión en la taquilla y la ambiciosa visión de Villeneuve requería cientos de millones de dólares, en un momento en que algunas películas de superhéroes tenían dificultades para ser rentables.

Pero la apuesta dio resultado. Las dos primeras entregas, Duna: Parte uno y Duna: Parte dos, recaudaron juntas más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Un logro especialmente significativo si se considera que la primera llegó después de los cierres de las salas por la covid y la segunda sufrió las consecuencias de la huelga de guionistas.

La tercera película, basada en las novelas posteriores de la saga literaria de Frank Herbert, llegará a los cines el 15 de diciembre. “La expectativa que hay por esta película ha sido realmente extraordinaria”, dijo Chalamet junto a integrantes del elenco.

La historia avanza casi 20 años. Paul Atreides, interpretado por Chalamet, es ahora un emperador interplanetario amenazado y distanciado de su antiguo amor, Chani (Zendaya), que continúa luchando por su pueblo fremen. Robert Pattinson se incorpora como un nuevo villano decidido a derrocar a Paul. El actor definió a la saga como “una de las pocas franquicias de las que puedo decir que soy un verdadero fanático”.

Filmada en Hungría y en los desiertos de Emiratos Árabes Unidos, Duna: Parte tres volvió a reunir a sus protagonistas, entre ellos Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa, además de integrantes del equipo técnico.

En octubre, Chalamet, Zendaya, Momoa y Taylor-Joy se reunieron en un estudio de Londres para conversar sobre el trabajo compartido, la experiencia de ser dirigidos por Villeneuve y por qué los seguidores de las novelas no deberían preocuparse por las diferencias entre la película y el material original. Pattinson y Pugh participaron en la conversación por videollamada unas semanas después.

Imagen de "Dune: Parte 2". Foto: Archivo.

A continuación, fragmentos editados de esas conversaciones.

—Zendaya y Timothée, ambos tenían 22 o 23 años cuando filmaron la primera película. ¿Sienten que crecieron junto a estas películas?

Timothee Chalamet: Absolutamente. Lo pensaba con Z. Uno suele crecer junto a otras personas durante la infancia o la adolescencia, y fue especial empezar a trabajar juntos al final de la juventud y al comienzo de la adultez.

Zendaya: Cuando miro hacia atrás y veo cómo éramos entonces, ahora me parecen unos niños. Y eso es algo hermoso. En aquel momento estábamos todos ansiosos, empezando a descubrir ese mundo, llenos de entusiasmo y con ganas de hacer un buen trabajo. No podría haber tenido un mejor lugar para aprender y crecer. Por su amabilidad y generosidad, Denis es un gran líder. La amabilidad de Denis es algo que mencionan con frecuencia quienes trabajaron con él.

Anya Taylor-Joy: Es difícil exagerar lo mágico que resulta estar en presencia de alguien que lidera desde el afecto y que conduce a un equipo enorme para hacer algo así, sin que las personas lo sigan por miedo.

Chalamet: Es un impulso muy sano el que tenemos todos: básicamente, queremos que él esté satisfecho.

Florence Pugh: Totalmente. Todos somos los alumnos preferidos del profesor. Dios mío, yo soy la alumna preferida por excelencia. No seguiríamos a cualquiera a una batalla, pero a él sí.

Imagen de la película "Dune". Foto: Archivo.

—Eso me lleva a pensar en los rodajes en el desierto, notoriamente complicados, que requieren las Duna. ¿Cómo fueron esta vez?

Zendaya: Lo más difícil es intentar meditar y mantener la calma con ese calor. Hay escenas en las que el sol brilla tanto que intento poner otra expresión en la cara que no sea esta -Zendaya frunce el rostro como si sintiera dolor-, pero físicamente no puedo. (Risas). Estaba empapada en sudor, tratando de concentrarme y de mantener los ojos abiertos todo lo posible. Hay que prepararse y dejar todo listo antes de que salga el sol, mientras todavía está fresco. Además, teníamos que pasar por todo el proceso de las prótesis. Nadie empezaba antes que Rob.

Robert Pattinson: El desierto está en otro nivel. Hay una secuencia en la que estoy dentro de una nave espacial, montada sobre una plataforma móvil en el borde de una duna, y teníamos un gusano de arena de unos 100 metros de largo. La escala de todo esto es increíble. Es como tener tu propio parque temático de Duna, con la plataforma que gira y vuela boca abajo. No se parece en nada a un trabajo. No hay aspectos negativos. Salvo que te extraen el sudor de la cabeza y se te forman unas burbujas enormes. Pero ni siquiera les presté demasiada atención. Denis es muy fácil para trabajar, nunca hay realmente tensión.

—Anya, estuviste brevemente en el rodaje de la segunda película para hacer una aparición.

Taylor-Joy: Apenas. (Risas). Formé parte de un equipo que viajó a Namibia, pero fue una de mis experiencias de rodaje favoritas de todos los tiempos.

Imagen de "Dune: Parte 2". Foto: Archivo. Foto: Difusión

—Herbert escribió una continuación de su primera novela de Duna, en parte porque los lectores de los años sesenta no habían comprendido el mensaje del libro original.

Taylor-Joy: Algo parecido pasó también con las películas. Paul es un personaje muy carismático y necesitás una tercera película para decir: un momento, esa no es la moraleja de la historia.

—Al hacer la película, ¿cuán vigente sintieron la advertencia que Herbert quería plantear sobre los peligros de un líder mesiánico y totalitario?

Chalamet: Sin duda se siente como algo personal, por la cantidad de temas que han resistido el paso del tiempo desde los años sesenta hasta hoy y por el mundo aterrador en el que vivimos. Cuanto más trabajaba en Duna, menos sentía que fuera mi responsabilidad pensar en los grandes temas generales. Denis se encargaba perfectamente de eso. Especialmente en esta película, se trata de pensar qué significaría realmente estar en esa situación, en los líderes mundiales, buenos y malos, del presente y del pasado, y en lo agotador y desgastante que resulta tener que tomar constantemente decisiones de tanta importancia.

Pugh: Creo que estamos viendo reflejado en el arte mucho de lo que sienten las personas en este momento. Es algo que no se me escapa desde hace tiempo. Durante los últimos diez años de cine, salvo Barbie, que fue maravillosamente optimista, siento que hemos estado expresando eso a través del arte.

—Para quienes ya vieron la película, ¿cómo fue observar el desenlace de las historias de estos personajes? ¿Cuánto se diferencia de la novela?

Zendaya: Hay muchas cosas en esta película que son muy fieles al material original y también hay algunas diferencias.

Taylor-Joy: Denis es literalmente el mayor fanático de Duna de todos los tiempos. Por eso, cuando esa persona es quien lleva el timón, uno se siente bastante tranquilo.

Pattinson: Hay que estar un poco loco para ponerse a buscarle defectos a esta película. El guion era muy interesante, pero también bastante complicado. Cuando vi la película, me di cuenta de que no trataba sobre lo que yo había pensado. Se presenta como una fábula política y moral mucho más grandiosa, y la película es mucho más emocional. Buena parte de ella tiene que ver con la paternidad y me pareció realmente conmovedora.

Jason Momoa: ¿Quedaste satisfecho cuando viste el final?

Chalamet: Absolutamente. No sentí que el nivel hubiera bajado en ningún momento. Denis simplemente cambió la ubicación de la vara. Esta película tiene identidad propia.

Momoa: Tengo mariposas en la panza. Esta noche voy a verla con mi hijo (Nakoa-Wolf Momoa, que interpreta al hijo de Paul y Chani) y va a ser algo especial. Es la primera película en la que participa.

Taylor-Joy: ¡Qué gran primera película!

Eleanor Stanford, The New York Times