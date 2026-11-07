"VisionQuest", la serie de Marvel que nadie esperaba: filosofía, arte y una profunda historia sobre el duelo

El próximo miércoles se estrena en Disney+ el octavo y último episodio de VisionQuest, la genial serie del universo Marvel que continúa la historia iniciada en WandaVision. Al igual que la producción de 2021, en la que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) intenta superar el duelo por la muerte de Visión (Paul Bettany) creando el Hex, un mundo de fantasía donde puede vivir feliz junto a su esposo y sus dos hijos, esta nueva serie también se centra de lleno en el duelo. Sin embargo, lo hace trasladando el conflicto a un plano más existencial y filosófico.

Es verdad: no es habitual que una serie de superhéroes aborde cuestiones de este calibre. Pero al hacerlo, VisionQuest eleva significativamente la vara de lo que se puede esperar del género y se convierte en una de las mejores producciones de Marvel de los últimos años, a la altura de lo que supuso Avengers: Endgame.

Aunque cronológicamente Agents of Shield fue la producción pionera, WandaVision fue la primera serie del universo Marvel que se conectó directamente con los acontecimientos de las películas al mostrar a Wanda recuperando los restos de Visión tras la batalla contra Thanos en Wakanda; y esta continuación lleva aquella premisa a un terreno inesperadamente más profundo.

Si WandaVision abordaba el duelo a través de los códigos de las comedias familiares de distintas épocas, VisionQuest propone un camino diferente. Esta vez, el conflicto se desarrolla en buena medida dentro de la mente del protagonista (la cual es compartida con otras Inteligencias Artificiales de Marvel como Jarvis, Edith, Friday y Ultrón), entre recuerdos fragmentados, discusiones sobre la identidad y el intento de comprender emociones que una máquina no puede procesar.

Uno de los recursos que utiliza la historia para explorar esa crisis es el diálogo con la filosofía y el arte. La paradoja del barco de Teseo, que plantea si un objeto sigue siendo el mismo cuando todas sus partes fueron reemplazadas (como le pasó a Visión), aparece como una pregunta central para el protagonista.

También hay referencias a El extranjero, de Albert Camus, ya que como Meursault, Visión oculta en su aparente neutralidad la dificultad de enfrentarse al dolor de haber perdido a su familia. Otra referencia es El jardín de las delicias, de El Bosco, obra que Visión observa desde sus aspectos técnicos y geométricos, sin alcanzar a comprender la dimensión emocionalmente humana que encierra una obra de arte.

En ese recorrido aparece Ultrón (James Spader), que vuelve a tener un papel importante. El enfrentamiento entre posturas tan distintas funciona como una discusión sobre la naturaleza de la vida artificial, la identidad y la relación con los seres humanos. Mientras Visión intenta encontrar una explicación racional a su existencia, Ultrón lo enfrenta con sus contradicciones y los sentimientos de los que busca distanciarse.

Imagen de la serie "VisionQuest". Foto: Difusión.

La serie también se remonta a los orígenes de los seres sintéticos del universo Marvel. El séptimo episodio comienza con una historia ambientada en Inglaterra en 1939, donde aparece el doctor Phineas Horton, el científico que creó a Jim, la Antorcha Humana original. Horton (también interpretado por Bettany) había perdido a su hijo y diseñó a esta criatura a su imagen y semejanza, pero evitó darle la capacidad de procesar emociones para protegerlo del sufrimiento que él mismo había experimentado.

Otro personaje fundamental de la serie es Tommy Maximoff, que aparece bajo la identidad de Tommy Shepard (Ruaridh Mollica). El joven carga con dos historias: el Tommy de Westview y el huérfano inglés que pasó de hogar en hogar.

Claro que el conflicto no se limita solo a la identidad de Visión. La amenaza principal es Yocasta, una inteligencia artificial creada a partir de la mente de la doctora Josephine Corrington (T’Nia Miller), y de un personaje mencionado solamente como El Cliente, cuya identidad se revela en el penúltimo episodio, y es una de las mejores sorpresas de la serie.

Imagen de la serie "VisionQuest". Foto: Difusión.

La propuesta de Yocasta es bastante parecida a la que proponía Ultrón: eliminar los conflictos individuales en nombre de una paz absoluta. Aunque mientras él proponía eliminar a todos los humanos, Yocasta busca quitarnos el libre albedrío con nanobots, para que actuemos como una bandada de estorninos en vuelo.

El penúltimo capítulo de VisionQuest lleva al personaje a sus orígenes. No solo para descubrir que su apariencia, el científico y el Antorcha Humana original son la misma; también a aceptar que todo lo vivido, incluso el dolor, es parte de quien es.

Más allá de cómo se resuelvan las trampas del villano o los cameos que depare el último capítulo, VisionQuest ya logró lo más difícil: demostrar que dentro del universo Marvel hay espacio para cuestionamientos, literatura existencialista y algo de tragedia familiar. También es un recordatorio de que las historias de superhéroes logran su mejor versión cuando se preocupan más por el alma de los personajes que por la cantidad de explosiones.