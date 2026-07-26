Tom Holland revela el drama de Spider-Man: "Está completamente solo" y Zendaya adelanta un giro en la historia

Cinco años después de una película monumental como Spider-Man: Sin camino a casa, que reunió a los tres actores que interpretaron al superhéroe en el cine y se convirtió en uno de los mayores fenómenos de Marvel Studios, el desafío parecía evidente: ¿cómo seguir después de semejante acontecimiento?

La respuesta llegará este 29 de julio con Spider-Man: Un nuevo día, una película que, según sus propios protagonistas, cambia completamente el enfoque de la saga.

En una conferencia de prensa realizada en Nueva York en la que participó de manera virtual El País, Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, el director Destin Daniel Cretton y los productores Kevin Feige y Amy Pascal coincidieron en una idea: la película estará al servicio de una historia mucho más humana.

“Cuando Destin llegó al proyecto, la película iba en cien direcciones distintas y necesitábamos a alguien que lograra enfocarnos en una sola idea”, explicó Holland.

Para el actor, el director encontró esa respuesta formulando una pregunta sencilla: “¿Cómo es la vida de un joven que está completamente solo?”

Amy Pascal, Jacob Batalon, Sadie Sink, Tom Holland, Destin Daniel Cretton, Zendaya, Jon Bernthal, y Kevin Feige en la conferencia de prensa de "Spider-Man: Un nuevo día". Foto: Christopher Polk/@polkimaging

“Esa es una situación con la que personas de todo el mundo pueden identificarse. Y al mismo tiempo no sacrifica la acción, ni la escala, ni la espectacularidad. Si Destin no hubiera estado con nosotros, esta película no sería ni la mitad de lo que terminó siendo”, aseguró el actor que cumplió 10 años en el traje de Spider-Man.

Ese aislamiento será el punto de partida para este nuevo Peter Parker.

Después del final de Sin camino a casa (gracias al hechizo de Doctor Strange), nadie recuerda quién es Peter. Para Holland, ese escenario permite mostrar al personaje en el momento más oscuro de todo su arco narrativo.

“Creo que conocemos a Peter Parker en el capítulo más oscuro de toda su vida”, dijo. “Lo que más me gusta de esta película es que funciona como una advertencia sobre los peligros de vivir completamente solo, sin una comunidad, sin amigos”.

El actor que se sumó al universo Marvel en Capitan América: Civil War recordó además el consejo que el Spider-Man interpretado por Andrew Garfield le dio al final de la película anterior.

“A veces, el acto más valiente que uno puede hacer es pedir ayuda. Pero Peter decide ignorar completamente ese consejo. Y eso tiene consecuencias enormes para él como persona”, comentó Holland.

Paradójicamente, mientras Peter atraviesa su peor momento, Spider-Man vive su mejor etapa como héroe.

“Creo que vemos la versión más auténtica de lo que Spider-Man significa para la ciudad de Nueva York. Por un lado está siendo admirado por todos y por otro vuelve a un departamento pequeño y bastante deteriorado, intentando dormir mientras la gente lo observa por Instagram. Eso refleja muy bien lo que viven muchos jóvenes todos los días”.

Para Holland, esa cercanía con la realidad fue una de las razones por las que aceptó volver a ponerse el traje.

“Me pareció una historia muy cercana, muy vigente y realmente conectada con lo que está pasando hoy”, dijo.

Tom Holland como Spider - Man. Foto: Difusión.

La nueva realidad también modifica por completo la dinámica entre Peter y sus amigos, MJ y Ned.

Como ninguno recuerda quién es Peter Parker, Zendaya explicó que prácticamente tuvieron que reconstruir sus personajes desde cero. “Nosotros lo describíamos como un ejercicio de actuación. Era hacer las escenas imaginando que estos personajes nunca se conocieron”, dijo.

La actriz contó que fue interesante imaginar cómo habría sido la vida de MJ si no hubiese conocido a Peter.

“Para ellos, Peter nunca existió. Pero al mismo tiempo es evidente que dejó una huella en sus vidas”. Y según Zendaya, incluso hay detalles que revelan que ese vínculo permanece, aunque ninguno pueda explicarlo.

“El hecho de que MJ y Ned sigan siendo amigos significa que algo quedó”, dijo Zendaya.

Además, la actriz adelantó que la personalidad de ambos personajes cambió por completo en esta entrega.

“En las películas anteriores MJ era siempre la pesimista y Peter el optimista. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Peter terminó adoptando esa mirada negativa, mientras que MJ heredó el optimismo que antes tenía él”, comentó.

Imagen de la película "Spider-Man: Sin regreso a casa". Foto: Difusión.

El misterio

Más allá de esos cambios, uno de los grandes misterios de esta película sigue siendo el rol que tendrá Sadie Sink, quien se sumó al universo Marvel en esta entrega.

La productora sigue sin revelar el nombre de su personaje y la actriz tampoco dio ayuda durante la conferencia.

Cuando le preguntaron cuál había sido el mayor desafío del papel, respondió: “No”, generando la risa de los presentes.

Sin embargo, sí contó cómo vivió su incorporación a una franquicia que seguía desde hace años. “No tuve el guion durante bastante tiempo, pero hablé mucho con Destin sobre el personaje y entendía bastante bien hacia dónde iba la historia”, dijo.

“Fue un secreto enorme que tuve que guardar”, agregó.

Además, la actriz de Stranger Things confesó que era fan de esta versión del superhéroe mucho antes de ser elegida.

“Soy muy fan de Spider-Man, especialmente del de Tom. Todavía me parece surrealista formar parte de todo esto”, comentó.

Sadie Sink saltó a la fama gracias a la serie "Stranger Things". Foto: Archivo. Foto: Cortesía de Netflix

Más adelante explicó qué fue lo que más la sorprendió durante el rodaje.

“Entrar a un proyecto de este tamaño puede resultar bastante abrumador. Pero lo que más me sorprendió fue lo cálido y relajado que era el ambiente”.

Quien sí habló sobre la llegada de Sink fue el propio Holland. El actor destacó que incorporarse a un elenco que llevaba casi diez años trabajando junto no era sencillo.

“Ella tuvo un desafío enorme. Entró a una producción gigantesca, con un elenco que llevaba años trabajando junto y que ya funcionaba como una familia”, dijo. Aun así, aseguró que se integró desde el primer día.

“Fue muy profesional. Su interpretación es maravillosa. La emoción, la sensibilidad y el corazón que aporta eran exactamente lo que necesitaba esta película”, dijo Holland.

Incluso se animó a definirla como una de las figuras clave del proyecto. “Para mí es una heroína silenciosa de esta producción”, dijo.

El productor Kevin Feige, jefe de Marvel Studios. Foto: Archivo.

El productor Kevin Feige también reveló que la elección fue prácticamente inmediata. Recordó que cuando comenzaron a debatir qué personaje incorporar, surgió el nombre de Sadie Sink y nadie tuvo dudas. “Todos pensamos exactamente lo mismo: tiene que ser ella”.

“Fue tan claro que ni siquiera hubo audiciones”, afirmó el mandamás de Marvel.

Holland no dejó pasar la oportunidad para bromear.

“Qué suerte...”, dijo entre risas, recordando que él había tenido que hacer siete pruebas para conseguir el papel.

Con un Peter Parker más solo que nunca, una historia enfocada en su costado más humano y varios misterios bajo llave, Spider-Man: Un nuevo día buscará abrir una nueva etapa para el héroe cuando llegue a los cines esta semana.

