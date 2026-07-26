¿Qué hay para hacer en la semana? Abel Pintos en el Sodre, "El diablo viste a la moda 2" en streaming y más

Una nueva semana trae un montón de actividades para disfrutar. Hay visitas internacionales para reír, varios estrenos en las plataformas de streaming y en las pantallas de cine. Además, mucha música para los próximos días.

Aquí un repaso por las actividades de música, teatro, cine y televisión del 26 de julio al 1° de agosto de 2026.

La esperada “Spider-Man” y la nueva de los Dardenne llegan al cine

Esta semana, la cartelera de cines tiene solo dos estrenos. El más esperado por el público joven es Spider-Man: Un nuevo día que se trata de la cuarta entrega del superhéroe que protagonizan Tom Holland y Zendaya, suma a Sadie Sink y llega el miércoles a los cines.

El otro estreno llega el jueves desde Bélgica: Madres jóvenes, lo nuevo de los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne. La dupla se llevó el premio a mejor guion en Cannes, también el Ecumenical Prize, y la película fue candidata a la Palma de Oro. Es un drama sobre cinco madres jóvenes que viven en un refugio estatal en Bélgica.

Humor de la mano de dos argentinos que vienen de visita

Esta semana, el humor viene desde Argentina. El viernes, Juampi González presentará su espectáculo Oveja Negra en el Teatro Stella. El argentino, quien ha visitado el país para dar sus shows en distintas ocasiones, tiene una destacada presencia en redes sociales. El sábado, Laila Roth traerá su unipersonal a Sala Camacuá. Recorrió Latinoamérica haciendo stand-up, es una de las comediantes más convocantes y en 2025 participó en Otro día perdido, el programa televisivo de Mario Pergolini junto a Agustín “Rada” Aristarán, lo que le abrió las puertas a un público masivo.

Shakespeare, la Comedia en varias tablas y “Ctrl-Z”

El teatro ofrece varias alternativas para la semana. El martes estrena Ctrl-Z en la Sala Hugo Balzo y habrá funciones hasta el viernes. Se trata de una obra que combina circo, tecnología y experimentación. A su vez, la Comedia Nacional estará en varios escenarios: el jueves estrenará La casa de Bernarda Alba en el Teatro Solís y Manos sucias en Sala Verdi.

Foto: Reinaldo Altamirano.

Además, habrá una función de Rasgar la tierra el viernes en el Carrasco Lawn Tennis. Por otro lado, el sábado estrenará Lady Macbeth (Sobre el poder en las sombras) en el Teatro Stella, una reinvención del clásico de William Shakespeare.

Rock, música clásica, visitas internacionales y más recitales

La oferta musical de esta semana es amplia y variada. Este martes, Cheryl Renée -diosa del Blues de Cincinnati- y Big Walker, se presentarán en Sala Camacuá. El miércoles, la Orquesta Filarmónica de Montevideo bajo la dirección de Martín García dará un concierto de Dvorák, Rossini y Haydn en el Teatro Solís. Los amantes de la música clásica podrán continuar deleitándose el miércoles con el Cuarteto Montevideo en el marco de la Temporada de Música de Cámara. El programa es integrado por obras de Mozart, Bethoveen y Puccini. El sábado habrá distintas propuestas. Por un lado, Sofía Alvez dará un show en Sala Hugo Balzo para festejar los 10 años de Ventilar, su disco debut, y repasar su trayectoria. Trotsky Vengarán estará en Sala del Museo. Abel Pintos dará el primero de tres shows en el Auditorio Adela Reta por su gira “Abel 30 años”. Además, Suma Camerata, compuesto por Pedro Dalton, Luciano Supervielle y Juan Casanova, se presentará en La Trastienda para presentar en vivo su primer álbum.

“El diablo viste a la moda 2” y más novedades en streaming

Las plataformas tienen varios estrenos importantes. El más destacado arriba el miércoles a Disney+: El diablo viste a la moda 2 que continúa la historia que protagonizan Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Ese día pero en la plataforma Prime Video se estrena la de terror La boca del diablo, sobre un grupo de amigos en Tailandia que se enfrentan a un tiburón. Además, el lunes llega a Netflix la primera temporada de la serie de Cris Morena, Margarita, y el jueves, la serie basada en hechos reales, Bomba en el Pan Am 103. El viernes, al catálogo de HBO Max se suma la de terror Five Nights at Freddy’s 2.

