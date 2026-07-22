"Lady Macbeth", la obra de Diego Araújo que vincula a Shakespeare con Kennedy: fechas y cómo comprar entradas

Para Diego Araújo, hay tres mojones en la historia del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída de la URSS. Con esa visión en mente, el dramaturgo tuvo la idea de escribir una trilogía de obras.

La primera que estrenó fue Yago, ganadora de un premio Florencio. La segunda, Lady Macbeth (Sobre el poder en las sombras), se estrena este sábado a las 20.30 en el Teatro Stella. Es dirigida por María Dodera y protagonizada por Sebastián Silvera. Las entradas cuestan 550 pesos y están en RedTickets. Va hasta el 26 de setiembre.

El corazón de la trama está en Lyndon y “Lady Bird” Johnson, el presidente y primera dama de Estados Unidos luego del asesinato de John F. Kennedy. Araújo se interesa por las influencias y conspiraciones que rodean el hecho e incluyen al FBI, la CÍA y la Corte Suprema.

Y como Shakespeare llevó las virtudes y los vicios de la condición humana al teatro, a Araújo le pareció que los textos del inglés son lo suficientemente vigentes para contar la historia del siglo XX.

En diálogo con El País, Araújo expresa que tenía dos deseos: desacralizar tanto a Shakespeare como a la historia política estadounidense. “Siempre me pareció que su teatro estaba en un lugar solemne y aburrido pero en su tiempo era popular, intenso, la gente podía reaccionar, comer, gritar”.

El otro objetivo era poner en un lugar “mundano y sucio”, la “imagen casi santa e intocable” de un presidente estadounidense. “Todos estamos de acuerdo en que una condición inexorable para un presidente norteamericano es pelear en el barro”, sostiene.

Pasaron años entre Yago y este Lady Macbeth. Araújo admite haber intentado “muchos experimentos”, como mezclar La tempestad con la Revolución Cubana.

Foto: Reinaldo Altamirano.

Fue la figura de Lady Bird Johnson la que destrabó el proceso creativo. “Era una mujer con muchísimo carácter y liderazgo en la familia, me parecía que podía calzar en la historia de Lady Macbeth”, dice. “Empecé a ver que los personajes coincidían. Estaba Kennedy, por lo tanto, estaba el rey muerto por el que ellos ascienden a la Casa Blanca”.

A su vez, el autor de la adaptación cree que su obra dialoga con el presente. “Hoy tenemos a los tecnócratas. En su momento estaban Allen Dulles en la CIA, Edgar Hoover en el FBI y Earl Warren en la Corte Suprema”, argumenta y agrega que el rol del presidente es “un poco decorativo”.

¿Qué hace que el público uruguayo no solo se interese por la historia de Estados Unidos, sino también por un relato en clave shakespeariana?

Araújo cree que, en primer lugar, es porque los textos del inglés siempre generan curiosidad. Aunque, debe decir que hay una trampa, ya que él “destrozó” el texto original.

“Hice un trabajo artesanal que consistió en desordenarla y darle un sentido distinto”, afirma. “Si bien hay cosas anecdóticas que están presentes, como el rey muerto y el nuevo rey y la mujer moviendo los hilos por detrás, hay otros sentidos asociados a ciertos personajes”.

En segundo lugar, asume que el éxito de Yago funciona como una antecedente auspicioso para Lady Macbeth.