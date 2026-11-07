La película de animación que tardó 16 años en llegar al cine y que reivindica el trabajo humano frente a la IA

Luego que una bandada de cuervos secuestra a su hermano, una joven se adentra en un bosque encantado, habitado por animales que hablan y humanos, y en donde se cierne una guerra que decidirá el destino de todos.

Así comienza la épica Wildwood, del estudio de animación de stop-motion Laika, que demoró 16 años para llegar a la pantalla grande.

“Para ponerlo en perspectiva, hace 16 años, Barack Obama era un nuevo rostro que llegaba a su primer mandato en la presidencia. Eran tiempos mejores, amigos”, dijo con una sonrisa el director Travis Knight. “Esta película existe porque cientos de personas dedicaron años de sus vidas a tratar de contar la más hermosa historia que podían usando sus manos y su imaginación”.

“Es algo que las computadoras no pueden hacer”, agregó el también director ejecutivo de Laika, el estudio estadounidense detrás de Coraline.

Imagen de la película "Wildwood". Foto: Difusión.

En la era de la inteligencia artificial, Knight ensalzó el laborioso trabajo del stop-motion, técnica que requiere capturar la acción de diminutos objetos en fotos, con movimientos minúsculos.

“Es una celebración de la humanidad, porque lo que ves en esta película es creatividad, el arte y el esfuerzo humano a gran escala”, afirmó Knight, hijo del cofundador de Nike, Phil Knight. Reconoció que las computadoras pueden emular las vivencias humanas, pero defendió que solo los humanos pueden hablar de emociones “de forma auténtica y significativa” porque las computadoras “jamás han sentido alegría, no se han enamorado, no les han roto el corazón”.

Wildwood narra la historia de Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee) en su intento de rescatar a su hermanito llevado por cuervos hacia lo profundo de la Mancomunidad Impasable, un bosque encantado a las afueras de Portland escondido de los mortales.

Junto a su amigo Curtis (Jacob Tremblay), Prue descubre un mundo fantástico, pero en el que la ambición y el duelo alimentan un inminente conflicto.

“Es una gran historia de fantasía épica”, comentó Knight. “Pero también explora temas maduros y emociones profundas”.

El trabajo de los actores que le dan la voz en inglés a la película moldeó a sus personajes. El estudio filmó sus gestos y movimientos mientras leían sus líneas en el estudio de grabación, y utilizó sus ademanes en el proceso de animación.

Para su equipo técnico, Wildwood fue un hito gracias a las expresiones logradas, y a su elenco de animales con bandadas de aves y personajes peludos, fue un nuevo hito.

Imagen de la película "Wildwood". Foto: Difusión.

“Cada película que hemos hecho ha sido una fase de investigación y desarrollo para la siguiente”, señaló el supervisor de animación, Brad Schiff, quien destacó que las sutilezas en las interpretaciones de Wildwood les eran inalcanzables apenas unos años atrás.

La cinta, inspirada en el libro homónimo de Colin Meloy, es además una oda a Portland, la sede del estudio, y el hogar de Knight.

“Es un lugar muy específico”, dijo el director. “Pero he descubierto que, cuánto más específico e íntimo haces algo, más universal termina siendo”.

Agencia AFP