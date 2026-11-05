Estrenos en el cine: "Godzilla Minus Zero", "Caballo salvaje nueve", "Wildwood" y más títulos a la cartelera

En un día inusual para esa clase de cosas, el martes se estrenó Godzilla Minus Zero, la nueva entrega de la histórica saga japonesa. Dirigida por Takashi Yamazaki y realizada junto al equipo ganador del Oscar por el anterior capítulo, Godzilla Minus One, la nueva película apuesta a la espectacularidad y el despliegue para la consolidación de la marca en el panorama internacional.

Ahora el enorme monstruo tiene un rival complicado y a un montón de humanos intentando comprenderlo o frenarlo, lo que se pueda.

Más íntima es Tiempos de ilusión, la nueva película del dúo de Olivier Nakache y Eric Toledano, los responsables de una de las grandes marcas del cine francés, Amigos intocables.

Acá van por algo más personal con la historia de un preadolescente en 1985, cuyos padres (Louis Garrel y Camille Cottin) están medio complicados y su hermano mayor, en plena pubertad. El tono es cercano y la música, un compilado de éxitos de los 80.

También llega la esperada Caballo salvaje nueve, lo nuevo del siempre interesante Martin McDonagh que protagonizan John Malkovich y Sam Rockwell. La película, que ya suena para la próxima temporada de premios se centra en dos agentes de la CIA y una misión que los lleva desde Santiago a la Isla de Pascuas en el convulso Chile de 1973.

Se estrena también Wildwood, la nueva producción de los estudios Laika (los de Coraline), que es uno de los proyectos más animados (y analógicos) en mucho tiempo. También llega la animada El gato con sombrero, basada en un libro de Dr. Seuss.

Del maestro surcoreano Na Hong-jin llega Hope: El primer impacto, que compitió por la Palma de Oro en Cannes y es una historia sobre una invasión alienígena cerca de la frontera entre las dos Coreas. La acción es continua e incluye un par de grandes persecuciones.

Y Cinemateca Uruguaya presenta Emi, un coming of age rioplatense protagonizado por el nieto de Luis Alberto Spinetta, y el drama belga Seis días de primavera.