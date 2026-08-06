"Tomdaya", el matrimonio de estrellas jóvenes que está llevando a la generación Z a los cines

Malia Mendez, The New York Times

Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea reunieron un elenco al estilo de Avengers para impulsar el mayor fin de semana de la historia de la taquilla en Estados Unidos (y seguramente en Uruguay). Pero, más allá de los números, ¿tienen algo en común estas películas sobre un superhéroe angustiado y un atormentado rey griego?

Bueno, sí: “Tomdaya”, por supuesto.

La combinación de los nombres de Tom Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, circula por internet desde que se conocieron durante el proceso de selección de elenco de Spider-Man: Sin regreso a casa en 2017. Una década después, el entusiasmo de la Generación Z por la pareja, ahora casada, no ha hecho más que crecer.

Los actores y compañeros sentimentales ayudaron a atraer al público joven a Spider-Man: Un nuevo día, que estableció un récord de taquilla con 360 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, y a La Odisea, la epopeya que no deja de sumar éxitos. Ambas películas se acercan a los 1.000 millones de dólares en ventas mundiales de entradas.

Es otra señal positiva de la recuperación de la taquilla tras la pandemia, un proceso que sigue siendo liderado por las generaciones más jóvenes de espectadores.

Atrapados en la telaraña.

Spider-Man: Un nuevo día es la cuarta película de Spider-Man que Holland y Zendaya protagonizan juntos, y la primera desde que la trilogía Home concluyó en 2021. Ese mismo año, los coprotagonistas, que interpretan al superhéroe y a su ingeniosa interés amoroso, MJ, hicieron pública su relación.

Un nuevo día, una película de superhéroes guiada más por el sentimiento que por el espectáculo, desbancó a Avengers: Endgame (357 millones de dólares) como el mayor estreno de la historia de la taquilla estadounidense en un fin de semana de apertura, sin ajustar por inflación.

Según Sony, distribuidora de la película, los adultos jóvenes estadounidenses impulsaron la asistencia. Del total de compradores de entradas, el 61 % tenía entre 18 y 34 años, mientras que el 48 % era menor de 25. (La Generación Z incluye a las personas nacidas entre 1997 y 2012, por lo que hoy tienen aproximadamente entre 14 y 29 años).

Greg Durkin, fundador de Enact Insight, una firma de investigación especializada en entretenimiento, dijo en un correo electrónico que la película “tuvo un atractivo amplio, con un cariño especial por parte de la Generación Z”. Durkin ya había dicho a The New York Times que el reparto era uno de los factores que impulsaban el interés de esa generación.

La incorporación de Sadie Sink, de 24 años, cuya popularidad creció gracias a la serie de Netflix Stranger Things, también pudo haber aumentado el atractivo de la película entre el público joven.

Una epopeya en La Odisea.

El director Christopher Nolan reclutó a Holland —al parecer, para sorpresa del propio actor— para interpretar a Telémaco, el valeroso príncipe de Ítaca, en La Odisea, su versión del antiguo poema griego.

Zendaya tiene menos tiempo en pantalla que Holland, pero deja una fuerte impresión como la diosa Atenea, guía espiritual de Odiseo durante su prolongado viaje de regreso a casa tras la guerra.

La Odisea, protagonizada también por Matt Damon y Anne Hathaway, es el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX, lo que llevó a muchos cinéfilos a viajar e incluso cruzar fronteras internacionales para verla: hay solo 41 salas con sistema IMAX en el mundo; uno está en Buenos Aires. La película debutó con unos 124 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Pero eso no es todo. Zendaya está teniendo un gran año después de interpretar a una mujer cuya inminente boda se ve sacudida por un secreto de adolescencia en The Drama.

A24, productora y distribuidora de la película, señaló en un correo electrónico que el público fue mayoritariamente joven: más del 80 % de los espectadores tenía menos de 35 años. (The Drama, al igual que La Odisea, también está protagonizada por Robert Pattinson, quien se ha declarado miembro de la Generación Z pese a tener 40 años, un detalle que, en sus propias palabras “no importa”).

Más adelante este año, Pattinson volverá a compartir pantalla con Zendaya en Dune: Parte Tres, una ópera de ciencia ficción ambientada entre las arenas y dirigida por Denis Villeneuve, cuyas dos entregas anteriores recaudaron en conjunto 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

La próxima película de Dune podría verse favorecida por su fecha de estreno: el 18 de diciembre, el mismo día en que llegará a los cines Avengers: Doomsday. Al estilo de “Barbenheimer”, el fenómeno ya fue bautizado como “Dunesday”.

El Spider-Man de Holland no figura en el elenco anunciado de Doomsday, pero los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel creen que podría hacer una aparición sorpresa o un cameo en una escena posterior a los créditos. Sería otro motivo de celebración en un día de estreno para Tomdaya.