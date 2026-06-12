La indignación de un periodista de "Subrayado" por las pausas de rehidratación obligatorias del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzó este jueves con una ceremonia inaugural realizada en México, que contó con un espectáculo musical encabezado por estrellas latinas y la participación de Shakira que estrenó en vivo su canción "Dai Dai". Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, uno de los temas que ya genera debate es una de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas por la Fifa para esta edición del torneo.

La medida fue anunciada por el organismo a fines de 2025 y establece una pausa obligatoria de tres minutos a mitad de cada tiempo de juego, independientemente de las condiciones meteorológicas.

La decisión no fue bien recibida por el periodista deportivo Marcelo Scaglia, integrante del equipo de deportes de Subrayado y también entrenador de fútbol.

Durante un momento distendido mientras observaba uno de los encuentros del Mundial junto a los periodistas César Sanguinetti y Martín Abreu, Scaglia expresó su molestia por la nueva normativa. El intercambio fue compartido por Abreu en redes sociales con el mensaje: "La pausa de hidratación en el Mundial cae mal".

César Sanguinetti y Marcelo Scaglia. Foto: Captura.

En el video, Scaglia comenta que durante la interrupción se emitió una publicidad. "Una publicidad, en la pausa de hidratación", le dice a Sanguinetti.

"Mentira, ¿qué van a hacer eso?", responde su colega.

"Indignado estoy", replica Scaglia. Ante la consulta de Sanguinetti sobre cómo se encuentra, el periodista enfatiza su respuesta: "IN-DIG-NA-DO".

Más adelante, Abreu le pregunta a Sanguinetti qué opinión tiene sobre la nueva medida de la Fifa.

"César, ¿te indigna?", consulta el periodista de policiales.

"Y, sí", responde el encargado de las noticias internacionales.

La conversación concluye con una frase contundente de Scaglia sobre el impacto de la nueva disposición en el juego: "Se murió el fútbol".

La pausa obligatoria forma parte de las modificaciones introducidas para el Mundial 2026 y ya comenzó a generar reacciones entre periodistas, entrenadores e hinchas en los primeros días de competencia.