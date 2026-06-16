El rating de la selección: cuánto marcó el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en Canal 5

La transmisión del debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo a través de la pantalla de Canal 5 generó un verdadero terremoto en la audiencia televisiva local. El partido entre Uruguay y Arabia Saudita cosechó un promedio de 32,8 puntos de rating hogares, según los datos oficiales de Kantar Ibope Media, y consolidó un liderazgo absoluto en su franja horaria.

Desde el pitazo inicial a las 19:00 horas, el despliegue de la Celeste dejó un margen mínimo para el resto de los canales abiertos, que batallaron por el público con distintas estrategias. En esa franja de competencia directa, Canal 10 promedió 2,7 puntos con la edición habitual de Subrayado; Canal 12 registró una media de 2,1 puntos al apostar por una emisión especial de la serie Chicago Fire; mientras que Canal 4 marcó 1,6 puntos de la mano de una repetición del programa de entretenimientos Los 8 Escalones.

El gran clímax de la noche y pico máximo de la transmisión se registró sobre las 21:02 horas, cuando la pantalla de Canal 5 tocó un techo de 36,3 puntos de rating. El minuto de oro ocurrió unos minutos después de que Maxi Araújo convirtiera el gol que consiguió el empate para la selección uruguaya.

Canal 5 Foto: Archivo El País

Canal 5 contrató los servicios de la medidora de audiencia Kantar Ibope a través del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional semanas atrás. El objetivo de la señal es conocer en profundidad los hábitos de consumo de la teleaudiencia local, es decir monitorear la programación, la tanda comercial y la publicidad no tradicional, de cara al campeonato del mundo.

Esta marca por encima de los 30 puntos es un registro histórico para Canal 5, cuyo promedio por fuera de los días de Mundial se encuentra entre cero y un punto de rating. Cabe señalar recordar que cada punto hogares equivale a 4.400 viviendas en Montevideo y la zona metropolitana.