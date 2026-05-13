El rating de Lucas Sugo: cómo le fue al especial del músico en Canal 12 frente a la fuerte competencia

La popularidad de Lucas Sugo volvió a quedar de manifiesto esta vez en televisión. El especial Lucas Sugo Sinfónico que emitió Canal 12 cautivó a los espectadores por su despliegue artístico y arrasó en las planillas de audiencia.

Según los datos de Ibope, el programa se coronó como lo más visto de todo el fin de semana al promediar 14 puntos de rating hogares.

Desde su comienzo a las 20:30 y hasta las 22:15, el especial mantuvo un liderazgo sólido frente a las demás señales de aire.

Lucas Sugo. Foto: Difusión.

En ese mismo tramo, Canal 10 alcanzó los 9,1 puntos con la edición de Subrayado y luego bajó a 6,2 con la exhibición del film 88 minutos. Por su parte, la programación de Canal 4 se mantuvo por debajo de los dos dígitos, con Maxi Móvil promediando 7,5 puntos y De la tierra al plato registrando 5,9 unidades de rating.

Cabe recordar que cada punto de rating hogares de Kantar Ibope Media equivale aproximadamente a 4.500 hogares en Montevideo y la zona metropolitana.

Lucas Sugo Sinfónico permitió al público disfrutar a través de la pantalla el concierto que el artista brindó el pasado 25 de abril en el Auditorio del Sodre. En esta ocasión, Sugo estuvo respaldado por la potencia de la SUSI, la orquesta que dirige Nacho Algorta y que ya cuenta con un importante recorrido acompañando a figuras internacionales de la talla de Julieta Venegas y Ciro y los Persas, además de referentes locales como No Te Va Gustar.

El show permitió reencontrarse con el espíritu de aquel histórico concierto que el músico ofreció en marzo de 2023 en el Estadio Centenario, aunque bajo un formato mucho más íntimo. El repertorio incluyó versiones sinfónicas de canciones como “Cinco minutos”, “Amiga” y “Nudo en la garganta”, además de un segmento romántico, guiños al folclore con “Cuando cante el gallo azul” y un espacio para “A mi manera”