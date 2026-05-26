Canal 5 contrata a Ibope para la medición de sus audiencias y control publicitario: en qué consiste el acuerdo

El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) seleccionó a la empresa Ibope para encargarse de los servicios de monitoreo, auditoría de tandas y medición de audiencia de la programación de Canal 5. Con esta incorporación, la firma de medición —que ya trabaja en el mercado local con Canal 10, TV Ciudad, agencias de publicidad y anunciantes— amplía su cobertura en la televisión abierta uruguaya.

A través de este acuerdo, la compañía proveerá al canal público datos sobre la cuantificación y caracterización de su audiencia, así como información sobre el desempeño de la pauta publicitaria emitida en su grilla.

Control remoto y televisión. Foto: archivo

Según se informó, el servicio requerido por el Secan abarcará tanto el control de la publicidad no tradicional (PNT) dentro de los contenidos, como la elaboración de informes detallados sobre los minutos de tanda emitidos por cada hora de transmisión.

El comunicado oficial difundido a la prensa por parte de la empresa señala que este acuerdo coincide con una reciente auditoría internacional realizada a la firma por la consultora noruega 3M3A. El informe emitido por esta entidad destacó que la compañía brinda en Uruguay "un servicio de nivel internacional" y que cuenta con "metodologías validadas localmente, ofreciendo información confiable para la toma de decisiones de la industria, como lo ha hecho durante los últimos 30 años".

La auditoría internacional ratificó entonces que la firma cumple con los requisitos técnicos de la Comisión de Medición de Audiencia en TV (CMAT) y mantiene su rol como referencia en el mercado publicitario uruguayo.

El CEO regional de la empresa, Ariel Hajmi, se expresó en esa dirección en una entrevista con El País en 2022: "En Uruguay Ibope está hace 24 años y fuimos la única compañía que fue auditada de punta a punta de forma constante. (...) Lo que más nos importa a nosotros es que haya transparencia, que es lo que nos define".

Ibope es una compañía especializada en la medición de audiencias, conocimiento del consumidor e inteligencia publicitaria con presencia en más de 80 países. En América Latina, la firma proporciona datos de referencia y análisis de consumo de medios para marcas, agencias y soportes de la industria audiovisual.