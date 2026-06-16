Dejaron alma y vida: así fue cómo los hinchas coparon varios lugares para alentar a Uruguay en el Mundial 2026

Cuando juega la Celeste, el uruguayo está. En el estadio viendo a los 11 jugadores correr cada pelota o en cualquier lugar alentando. Y ayer, el partido fue en Miami, pero el hincha no se achicó y se juntó en varios puntos de Montevideo y el interior para poder ver al equipo de Marcelo Bielsa debutar en el Mundial 2026.

Más de 500 personas se hicieron presentes en Cordón Beer, cervecería ubicada en José Enrique Rodó y Joaquín Requena. Allí, con caras pintadas y banderas de Uruguay, los fanáticos quisieron darle un mimo a la distancia a la Celeste.

Dos hinchas viendo el partido de Uruguay ante Arabia Saudita. Foto: Ignacio Sánchez.

Los organizadores cerraron la calle Requena, pusieron mesas afuera y los fanáticos coparon el lugar con ilusión, desafiando las bajas temperaturas de la fría noche.

Pasaron los minutos y esa euforia fue mermando para convertirse en preocupación debido a que la Celeste no le encontraba la vuelta al partido en el Hard Rock Stadium, pero cerveza en mano, varios no escatimaron en aliento para la selección.

Pero ese no fue el único punto donde los uruguayos decidieron encontrarse. Otro de los sitios a los que acudieron fue 1930 Bar, que se encuentra en el Estadio Centenario.

Hinchas en el 1930 Bar. Foto: Ignacio Sánchez.

Nada más uruguayo que ir a ver fútbol al mítico templo del fútbol. Ahí, un número más que interesante lo hizo con el afán de ver un esperanzador estreno comiendo y tomando algo.

La primera parte llegaba a su fin y el hincha recibió un golpazo: el gol de Abdulelah Al-Amri. El enojo invadió a cada fanático que no podía creer que la Celeste caía con Arabia Saudita.

En el Mercado Agrícola también se dio otro punto de encuentro donde varios simpatizantes fueron para soñar con que la Celeste pudiera remontar el resultado.

Hinchas en el Mercado Agrícola. Foto: Estefanía Leal.

Un clásico

Hinchas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Poco importaron las bajas temperaturas que se registraron ayer, porque el hincha tomó su bandera, gorrito y camiseta para ir a un lugar que es una fija para ver al “equipo de todos”: la explanada de la Intendencia con la pantalla de IMPO. Si bien los primeros minutos del partido no se pudieron ver por fallas en la pantalla, el fanático no se movió y esperó paciente.

Hubo un momento en el que todos se abrazaron porque parecía que la pelota entraba: minuto 59 con el disparo de media distancia de Manuel Ugarte que dio en el palo.

Ese ansiado festejo llegó cuando Maximiliano Araújo aprovechó un rebote del arquero Mohammed Al Owais para mandarla a guardar y poner el 1-1.

El hincha cumplió, se juntó, alentó con mucha ilusión y el equipo uruguayo pudo rescatar un punto. Es un hecho que el domingo el pueblo uruguayo volverá a las calles para buscar el ansiado triunfo.

Cientos de personas acompañaron el debut de Uruguay en la Juntada Celeste de Canelones

La ilusión mundialista se vivió a pleno en el departamento que alberga la casa de la Celeste. El Parque Roosevelt fue escenario de una multitudinaria Juntada Celeste, organizada por el Gobierno de Canelones junto a Sitio, para acompañar el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita.

Desde la tarde, familias, niños, niñas y jóvenes se acercaron a Sitio para compartir una jornada que combinó fútbol, música, entretenimiento y encuentro comunitario. La previa estuvo animada por los DJs Cablequemado y Beve, junto a la conducción de Rusito González, mientras el público disfrutó de propuestas recreativas, desafíos deportivos, intercambio de figuritas, maquillaje artístico y diversas actividades especialmente pensadas para vivir el Mundial en comunidad.

Hinchas en el Parque Roosevelt. Foto: gentileza.

La actividad contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Canelones, entre ellas el Intendente Francisco Legnani, así como con la participación de niños y niñas de ligas de fútbol infantil, centros educativos y organizaciones sociales del departamento, reafirmando el valor del deporte como herramienta de integración, convivencia y encuentro.

Con una pantalla gigante, espacios gastronómicos y una ambientación completamente celeste, el Parque Roosevelt se transformó en un gran punto de encuentro para compartir la emoción del debut mundialista. Cientos de personas alentaron juntas a la selección en un clima de celebración que volvió a poner de manifiesto el fuerte vínculo entre Canelones y la Celeste.

La Juntada Celeste reafirmó el compromiso del Gobierno de Canelones con la promoción de actividades que fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de disfrute para toda la familia. Además, esta instancia marcó el inicio de la tercera edición de Sitio, que vuelve a ofrecer una amplia programación de eventos y propuestas culturales, recreativas y deportivas para públicos de todas las edades.