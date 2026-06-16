Memes del debut de Uruguay en el Mundial: entre quienes extrañaron a Suárez y el destaque al arquero de Arabia

Pasó el debut de Uruguay en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y fue con empate ante Arabia Saudita en Miami. La Celeste se fue perdiendo al entretiempo, pero reaccionó bien gracias a los cambios en el complemento y pudo rescatar una unidad. El estreno de la selección uruguaya también se palpitó en las redes sociales y los memes fueron desde quienes extrañaron a Luis Suárez al arquero Mohammed Al-Owais, que fue protagonista dentro y fuera de la cancha.

En el primer partido del Grupo H en esta Copa del Mundo, Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la figura de Cabo Verde que rescató un empate sin goles en su debut mundialista frente a España. En el partido de segunda hora, Al-Owais hizo lo propio ante la Celeste. Es el arquero con más atajadas (9) en lo que va de la primera jornada del Mundial.

Llamativamente, el arquero de 34 años juega en la segunda división del fútbol de su país; precisamente en el Al-Ula FC, pero llegó a ser compañero de Neymar en el Al-Hilal, donde actualmente juega Darwin Núñez.

Cabe destacar que Al-Owais ya fue figura en el debut de Arabia Saudita en el Mundial. En Qatar 2022, el arquero fue clave en la victoria del equipo asiático sobre Argentina, que posteriormente fue campeón.

La mayoría de los memes en las redes sociales fueron dedicados al arquero de Arabia Saudita, pero también hubo quienes se acordaron de Luis Suárez. Marcelo Bielsa apostó por Darwin Núñez como centro-delantero y Federico Viñas por derecha y para el segundo tiempo el artiguense, de poca participación, se quedó en el banco de suplentes quedando el del Real Oviedo, de buen complemento, en posición de número ‘9’.

Entre los memes, la popular cuenta Invictos le dedicó una publicación a Fernando Muslera, disputando su quinto Mundial con la selección uruguaya y escribiendo su nombre en la más rica historia de la Celeste.

Los memes del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026:

Al Owais cuando juega un partido inaugural de un mundial contra una selección sudamericana que tiene celeste en su camiseta pic.twitter.com/jPo68Ruvrh — Martín Supreme (@martiiin_casla) June 15, 2026

el hijo de tres mil puta del arquero de Arabia hoy pic.twitter.com/gJOIz7ujDO — . (@algunfede) June 16, 2026

El arquero de Arabia Saudita... 🥅 pic.twitter.com/VB95on2KUL — La China (@ChinaNipona) June 16, 2026

Lo minimo que merece el arquero de Arabia cuando vuelva pic.twitter.com/CshwWizSz6 — Emilio (@PawlAtreides) June 16, 2026

Los guantes del arquero de arabia hoy pic.twitter.com/FgvmbFSe5i — Meli Mora (@MoraYDosPuntos) June 16, 2026

Metan a Suarez pic.twitter.com/1KAILTHJOE — WonBi Fe (@WonFreestyle) June 15, 2026

Falto este chad, lo sabe bielsa, lo sabes vos y lo sabemos todos pic.twitter.com/maRMUou5AU — 🇱🇺Mathias🇺🇾 (@mathi110617) June 16, 2026