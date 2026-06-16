Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Memes del debut de Uruguay en el Mundial: entre quienes extrañaron a Suárez y el destaque al arquero de Arabia

La Celeste debutó con empate ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Mohammed Al-Owais fue protagonista dentro y fue de la cancha.

El País
El País
15/06/2026, 23:04
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Mohammed Al Owais el golero de Arabia Saudita durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026.
Mohammed Al Owais el golero de Arabia Saudita durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026.
Foto: EFE

Pasó el debut de Uruguay en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y fue con empate ante Arabia Saudita en Miami. La Celeste se fue perdiendo al entretiempo, pero reaccionó bien gracias a los cambios en el complemento y pudo rescatar una unidad. El estreno de la selección uruguaya también se palpitó en las redes sociales y los memes fueron desde quienes extrañaron a Luis Suárez al arquero Mohammed Al-Owais, que fue protagonista dentro y fuera de la cancha.

En el primer partido del Grupo H en esta Copa del Mundo, Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la figura de Cabo Verde que rescató un empate sin goles en su debut mundialista frente a España. En el partido de segunda hora, Al-Owais hizo lo propio ante la Celeste. Es el arquero con más atajadas (9) en lo que va de la primera jornada del Mundial.

Llamativamente, el arquero de 34 años juega en la segunda división del fútbol de su país; precisamente en el Al-Ula FC, pero llegó a ser compañero de Neymar en el Al-Hilal, donde actualmente juega Darwin Núñez.

Uruguay quedó líder del Grupo H tras el empate 1-1 frente a Arabia Saudita: así es el criterio de desempate

Cabe destacar que Al-Owais ya fue figura en el debut de Arabia Saudita en el Mundial. En Qatar 2022, el arquero fue clave en la victoria del equipo asiático sobre Argentina, que posteriormente fue campeón.

La mayoría de los memes en las redes sociales fueron dedicados al arquero de Arabia Saudita, pero también hubo quienes se acordaron de Luis Suárez. Marcelo Bielsa apostó por Darwin Núñez como centro-delantero y Federico Viñas por derecha y para el segundo tiempo el artiguense, de poca participación, se quedó en el banco de suplentes quedando el del Real Oviedo, de buen complemento, en posición de número ‘9’.

Entre los memes, la popular cuenta Invictos le dedicó una publicación a Fernando Muslera, disputando su quinto Mundial con la selección uruguaya y escribiendo su nombre en la más rica historia de la Celeste.

Los memes del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026:

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Mundial 2026

Te puede interesar