Argelia 3-3 Austria por el Mundial 2026: los europeos clasificaron con un gol agónico y eliminaron a Irán

En el Mundial 2026, Argelia y Austria empataron 3-3 este sábado 27 de junio de 2026 en un partido del Grupo J jugado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Los Zorros del Desierto llegaron al cierre luego de caer 3-0 ante Argentina y vencer 2-1 a Jordania; los europeos habían derrotado 3-1 a Jordania y después perdieron 2-0 con Argentina. Con la igualdad, ambos terminaron con cuatro puntos, aunque el conjunto europeo conservó mejor diferencia de goles y avanzó como segundo, mientras que Argelia terminó como uno de los mejores terceros.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

A los 28 minutos, Austria se puso arriba: Marko Arnautovic marcó el 1-0 tras un pase largo de David Alaba por encima de la línea de defensores. Argelia, que estaba quedando eliminado, respondió antes del descanso y a los 45' Rafik Belghali anotó el 1-1, luego de una enorme jugada individual, que terminó definiendo de zurda.

El segundo tiempo mantuvo el mismo pulso. A los 55', Marcel Sabitzer volvió a adelantar a los austríacos con un potente remate, asistido por Konrad Laimer que hizo una gran jugada por derechaa. Cinco minutos más tarde, Riyad Mahrez, aprovechó un centro raso servido por Houssem Aouar e igualó 2-2 para los africanos, resultado que clasificaba a ambos.

Pero en el cierre Argelia parecía obtener agónicamente el segundo puesto. Al minuto 93, Mahrez convirtió el 3-2 con un buen remate cruzado y dejó a los Zorros del Desierto arriba en el marcador. Pero Austria sacó del medio, metió la pelota a la olla y allí apareció Muchael Gregoritsch, que bajó la pelota de cabeza al medio y asistió a Saša Kalajdžić, que selló la clasificación de los europeos y eliminó en consecuencia a Irán, que esperaba un triunfo de uno de los dos para clasificar como uno de los ocho mejores terceros.

Argelia 3-3 Austria

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali (71' Samir Chergui), Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (71' Rayan Aït-Nouri); Nabil Bentaleb, Houssen Aouar (90'+4 Fares Ghedjemis); Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri (71' Zineddine Belaid). DT: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (62' Kevin Danso), Phillipp Mwene (90'+5 Sasa Kalajdzic); Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (46' Michael Gregoritsch); Romano Schmid (46' Paul Wanner), Marcel Sabitzer y Marco Arnautovic (46' Michael Gregoritsh). DT: Ralf Rangnick.

Goles: 28' Marko Arnautovic (AUT), 45' Rafik Belghali (ALG), 55' Marcel Sabitzer (AUT), 60' y 90'+3 Riyad Mahrez (ALG), 90'+6 Saša Kalajdžić (AUT).

Amarillas: 11' Marko Arnautovic (AUT).

Cancha: Arrowhead Stadium de Kansas City

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

Asistentes: Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin (Uzbekistán).

Cuarto: Katia García (México).

Quinto: Sandra Ramírez (México).

VAR: Leodan González (Uruguay) Shaun Evans (Australia).

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.