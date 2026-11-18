La vela uruguaya consiguió un importante logro internacional. Uruguay aseguró su clasificación a la segunda edición de la SSL Gold Cup, conocida como la Copa de Naciones de vela, luego de imponerse con autoridad en el Grupo H de la fase clasificatoria panamericana, disputada en Río de Janeiro, Brasil.

La embarcación celeste tuvo una destacada actuación a lo largo de las cinco regatas que conformaron la competencia. Después de finalizar en la tercera posición en su primera presentación, Uruguay encadenó cuatro victorias consecutivas, incluida la última prueba, que otorgaba puntaje doble y terminó siendo determinante para asegurar el primer puesto.

El equipo uruguayo, capitaneado por Hernán Umpierre, protagonizó una emocionante definición frente a Puerto Rico, Antigua y Barbuda y Venezuela. En la última regata, las tres primeras embarcaciones largaron prácticamente en simultáneo, mientras que los venezolanos quedaron algo más rezagados.

Antigua y Barbuda tomó inicialmente la delantera, pero sufrió un inconveniente durante una maniobra con el spinnaker, una vela utilizada para navegar con viento a favor. La situación fue aprovechada por Uruguay, que pasó al primer lugar y logró mantener la ventaja hasta cruzar la línea de llegada.

De esta manera, la Celeste terminó como líder del Grupo H con 22 puntos, seguida por Puerto Rico y Antigua y Barbuda, ambos con 14 unidades, mientras que Venezuela cerró la clasificación con nueve.

Una tripulación con experiencia olímpica

El equipo uruguayo cuenta con diez integrantes, entre los que se destacan tres deportistas con antecedentes en los Juegos Olímpicos.

Dominique Knüppel representó a Uruguay en Tokio 2020 en la clase Nacra 17, mientras que Hernán Umpierre y Fernando Diz participaron en París 2024 en la clase 49er.

La tripulación se completa con Federico Caballero, Fernando Taboada, Federico Waksman, Juan Pedro Coll, Juan Real de Azúa, Santiago Silveira y Victoria García.

Embarcación uruguaya de Vela. Foto: SSL Gold Cup - Martina Orsini

Uruguay tendrá su primera participación en la SSL Gold Cup

La clasificación representa un paso importante para la vela nacional, ya que Uruguay no había logrado superar la fase clasificatoria en la primera edición del certamen, disputada en 2022.

En aquella oportunidad, la embarcación celeste compitió en el lago de Neuchâtel, en Suiza, donde compartió su serie con Chile, Perú y Venezuela, pero no consiguió avanzar.

Ahora tendrá la oportunidad de disputar la segunda edición de la SSL Gold Cup, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en Brasil, con una primera instancia de grupos y posteriores enfrentamientos eliminatorios.

La competencia, impulsada por los fundadores de la Star Sailors League (SSL) y referentes internacionales de la disciplina, reúne a selecciones nacionales que compiten a bordo de embarcaciones SSL 47, de 47 pies de eslora, con tripulaciones integradas por diez deportistas.

Con una actuación prácticamente perfecta en Río de Janeiro, Uruguay consiguió su lugar entre los participantes y buscará continuar haciendo historia en una de las competencias internacionales de vela por equipos.