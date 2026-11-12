Uruguay hizo historia y se metió en la final del beach handball femenino de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La delegación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 sigue compitiendo y este jueves el beach handball femenino hizo historia al clasificarse a la final por la medalla de oro tras vencer a Francia en semifinales.

El equipo que dirige Francisco Gallo superó a las europeas en shoot-out luego de ganar el primer set 20-18 y perder el segundo 25-16. En la definición, las celestes fueron más efectivas, ganaron 7-6 y avanzaron a la final.

La de este jueves fue la quinta victoria en la misma cantidad de presentaciones para la selección uruguaya de beach handball femenino que en fase de grupos venció a Kenia y al anfitrión Senegal el lunes 9 de noviembre y a Francia el martes 10.

En cuartos de final, la Celeste derrotó a México 2-0 y avanzó a las semifinales, instancia en la que este jueves se cruzó nuevamente con Francia, a la que derrotó en shoot-out.

Julietta Villar fue la más destacada de la selección uruguaya con 17 puntos, mientras que Melina Pérez aportó 8, Josefina Odera 6, Clara Fajardo y Joaquina Testorelli 4 cada una y Julia Rotundo y Serena Epherre 2.

Ahora, Uruguay irá por seguir escribiendo su historia en Dakar 2026 y este viernes desde las 8:30 de la mañana de nuestro país jugará la final por la medalla de oro frente a España —eliminó en semis al anfitrión Senegal— en un partido que se podrá ver en vivo a través del sitio oficial del torneo.

La selección uruguaya de beach handball femenino en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. Foto: @fuhandball.

Los resultados de la delegación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

La actuación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 comenzó con una notable performance de la nadadora Luciana de Armas, quien con 16 años consiguió el Diploma Olímpico tras ser sexta en la prueba de los 100 metros mariposa con un tiempo de 1’02”41.

Además, la competidora del Club Olimpia quedó novena en la general de los 50 metros mariposa con un registro de 28”17.

Federico Castell, el otro representante de la natación celeste en Dakar 2026, fue duodécimo en la prueba de los 100 metros pecho con 1’00”62 y en los 100 metros libre se ubicó en la posición 42 con 55”39.

Luciana de Armas, Emiliano Piaggio y Federico Castell. Foto: Gentileza.

Por otra parte, Antonella Bonomi tuvo una muy buena actuación en los 2.000 metros con obstáculos de atletismo y quedó séptima con un tiempo de 7’06”42.

Felipe Malgor, el otro representante del atletismo uruguayo, compitió en la prueba de los 400 metros con vallas y terminó en el puesto 13 de la general con un tiempo de 56”66.

En triatlón, Elías Medina se ubicó en el puesto 17 de la prueba con un registro de 55 minutos y 29 segundos y en taekwondo, Rodrigo Varietti —en categoría hasta 63 kilos— cayó ante el jordano Abdallah Alzawahra por 17-2 y 17-2 y quedó eliminado en la primera ronda.