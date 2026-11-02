Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Uruguay logró un Diploma gracias a una gran actuación en natación

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 siguen su curso y para la delegación de Uruguay llegó la primera gran alegría con la natación como deporte protagonista.

Es que Luciana de Armas debutó siendo séptima en su serie de los 100 metros mariposa, posición que la clasificó la final de la prueba con una marca de 1’03”09.

En esa instancia, la nadadora de 16 años que entrena bajo las órdenes de Emiliano Piaggio —viajó a Dakar— y Carolina Aguilera en el Club Olimpia, hizo historia ya que con un registro de 1’02”41 fue sexta y se llevó el Diploma Olímpico consiguiendo así el primer gran logro de la delegación uruguaya que viajó a Senegal con 16 atletas en cinco deportes.

Ahora, De Armas, que fue abanderada de la Celeste en la ceremonia inaugural junto a Federico Castell —el otro nadador uruguayo en la cita— volverá a nadar pero en los 50 metros mariposa este miércoles con las series a las 8:04 de la mañana y la eventual final a las 12:54.

Cabe recordar que Luciana llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud tras conquistar la medalla de oro en los 100 metros mariposa (piscina larga) del Trofeo Chico Piscina de Mococa con un tiempo de 1’01”91 estableciendo además un nuevo récord nacional absoluto que estaba en poder de Angelina Solari, medalla de oro en los 100 metros libres de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.

Federico Castell, Emiliano Piaggio y Luciana de Armas. Foto: Gentileza.

Castell por su parte, debutó ayer en los 100 metros libres, fue quinto en su serie con 55”39 y consiguió su mejor marca personal.

Ahora, el joven uruguayo del Club Olimpia saldrá a escena este martes en las series de los 100 metros espalda a las 7:46 de la mañana. La final es a las 12:03.

Además, Castell también competirá en los 50 metros pecho, prueba que tendrá este jueves 5 de noviembre las series a las 10:46 y la final desde las 12:27 de Uruguay.

El resto de la delegación celeste en Dakar 2026 tiene a Antonella Bonomi en los 2.000 metros con obstáculos y Felipe Malgor en los 400 metros con vallas de atletismo, a la selección femenina de beach handball, a Rodrigo Varietti en la categoría 63 kilos de taekwondo y Elías Medina en triatlón.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 que se pusieron en marcha el sábado 31 de octubre con la ceremonia inaugural, se extenderán hasta el viernes 13 de noviembre en la capital de Senegal, donde se esperan a más de 2.700 atletas de todo el mundo en el primer evento olímpico en África.