Quién es Kimi Antonelli, el piloto que se convirtió en el más joven en ser campeón de la Fórmula Uno

Para la mayoría de los simples aficionados deportivos, tal vez la conquista del campeonato del mundo de Fórmula Uno por parte de Kimi Antonelli pueda haber sido algo sorpresiva, especialmente por la corta trayectoria del joven italiano, que debutó en la máxima categoría en marzo de 2025.

Y es cierto. Kimi ha sido una grata revelación, porque con 20 años y 68 días, el domingo se transformó en el campeón más joven de la historia, superando ampliamente el récord que estaba en poder de Sebastian Vettel desde 2010, cuando el alemán se coronó con 23 años y 134 días.

Kimi nació en Bolonia, el 25 de agosto de 2006, en una familia de neta tradición “tuerca”. Su abuelo Giordano tenía un taller en Casalecchio di Reno (en la región de Emilia-Romaña) y su padre corrió en autos de turismo y actualmente tiene un equipo de automovilismo y uno de karting.

Desde muy pequeño Kimi ya comenzó a demostrar sus genes “tuercas” y a los seis años comenzó a competir en karting, sumando títulos en la WSK Super Master Series y la WSK Euro Series. El boloñes integraba el equipo de Nico Rosberg (campeón mundial 2016), quien se lo recomendó al director de Mercedes, Toto Wolff, por lo que desde 2018 Kimi pasó a formar parte del programa de jóvenes pilotos de la escuadra germana. En 2019 ganó la Copa Mundial WKS, coronándose luego campeón europeo de karting en 2020 y en 2021. En la temporada 2021 con 15 años recién cumplidos, compitió en la Fórmula 4 Italiana y en la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos. Al año siguiente fue campeón de la F4 de Italia y de la F4 ADAC. Y en 2023, ganó la Fórmula Regional Europea y también la Fórmula Regional de Medio Oriente. En 2024, con el apoyo de Mercedes, compitió en la Fórmula 2 con el equipo Prema, saltándose la Fórmula 3.

Y ese año, cuando Lewis Hamilton anunció que en 2025 iba a correr con Ferrari, a pesar de contar con una gran cantidad de opiniones en contra, Toto Wolff no dudó el nominar a Kimi Antonelli como el sucesor del inglés.