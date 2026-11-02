El Club de Remeros Mercedes hizo historia al coronarse campeón nacional por décima consecutiva

Este fin de semana se vivió una jornada histórica para el remo uruguayo, ya que el Club de Remeros Mercedes hizo historia al coronarse campeón nacional de Remo por décima vez consecutiva tras completarse la sexta fecha del certamen.

La Rambla de Mercedes fue el lugar que abarcó intensa programación desde categorías formativas hasta los master y el alto rendimiento, pasando por las tradicionales series eliminatorias y finales que mantuvieron al público al borde de la emoción.

Además del histórico logro del Club de Remeros Mercedes en la competencia que organiza la Federación Uruguaya de Remo, el Carmelo Rowing Club y el Club Alemán de Remo completaron el podio, respectivamente.

El desarrollo de la competencia

La actividad sobre el agua inició con la prueba de Single Masculino Juvenil sobre 2000 metros. Los botes imprimieron un gran ritmo con presencia de competidores del Club Remeros Paysandú, Club Remeros Salto, el anfitrión Club de Remeros Mercedes y la delegación invitada del Club Náutico Zárate, de Argentina.

En el Single Masculino Sub15 sobre 1000 metros, las promesas del Club Colonia Rowing, Club Remeros Salto, Club Remeros Paysandú, Carmelo Rowing Club, Club Remeros de Fray Bentos y Liebig's Rowing Club exhibieron la fuerza del semillero nacional. La paridad siguió en el Single Masculino Novicio sobre 1500 metros, con regatas de enorme entrega disputadas por representantes de Fray Bentos, Colonia Rowing, Paysandú, Club Alemán de Remo y Carmelo Rowing.

La categoría menor 17 años tuvo una exigente serie de tres tandas de 1500 metros. Ahí se lucieron los botes de Carmelo Rowing, Remeros Mercedes, Remeros Paysandú y Fray Bentos, mientras que las jóvenes remeras de la categoría Single Femenino Sub15 deslumbraron por su destreza técnica los clubes Carmelo Rowing, Colonia Rowing, Remeros Salto, Liebig's, Fray Bentos y el Club Alemán.

Campeonato Nacional en la Rambla de Mercedes. Foto: Federación Uruguaya de Remo.

Al mediodía se dio paso a los momentos de mayor definición con las finales de la jornada. En el Doble Par Femenino Peso Ligero la dupla del Club Alemán de Remo conformada por Martina Cánepa y Angelina Ponce adueñó de la prueba con autoridad.

La experiencia y la pasión se combinaron en la final de Single Masculino Master donde ganaron Rodrigo Pérez, Florencio Castro y Fernando Moreira (Remeros Mercedes), Johnatan Paiva (Club Alemán), Juan Poch (Club Nacional de Regatas) y Erick Claro (Carmelo Rowing).

Con respecto a las finales juveniles, en el Dos Sin Timonel Femenino Juvenil la embarcación del Club Alemán de Remo integrada por Lucia Planzo y María Pía Galeano se impuso en un ajustado final ante las locales Valentina Perez y Agustina Olivera de Remeros Mercedes y la representación del Náutico Zárate.

Asimismo, en el Doble Par Femenino Sub15 el bote de Nicole Sobrero y Guadalupe Uhart (Club Colonia Rowing) se llevó la victoria tras pelear palmo a palmo frente a los botes del Club Alemán, Fray Bentos, Remeros Salto, Remeros Mercedes y Carmelo Rowing. En el Single Femenino Menor sobre 1500 metros, Lucía Arrieta (Remeros Mercedes) marcó el ritmo de carrera para quedarse con el triunfo,escoltada por Avril Lopez (Remeros Paysandú), Sofía Jorcín (Colonia Rowing) y Mora Ordoño (Remeros Mercedes).

Campeonato Nacional en Mercedes. Foto: Federación Uruguaya de Remo.

En la categoría Single Femenino Master Lucía Ribeiro (Club Colonia Rowing) y Eliana Salvagno (Club Remeros de Fray Bentos) brindaron una muestra de constancia y jerarquía deportiva. La fuerza y la potencia máxima se sintieron en la prueba reina femenina, el Cuatro Sin Timonel Femenino Senior donde el cuarteto de Remeros Mercedes integrado por Ynela Aires, Valeria Olivera, Valentina Pérez y Zoe Acosta desató la fiesta local tras imponerse ante el bote invitado del Náutico Zárate.

El cierre de la jornada estuvo a cargo Canoitas Mixtas Sub11, disputada sobre 250 metros por los más pequeños de Colonia Rowing, Remeros Paysandú, Remeros Mercedes y el Club Alemán.