Los deportes que marcaron el pulso de la histórica actuación de Uruguay en los Juegos Odesur y la mirada a futuro

El deporte uruguayo la rompió en los Juegos Odesur. Hubo atletas que brillaron, otros que confirmaron su espectacular momento y otros que quizás no alcanzaron sus metas u objetivos, pero que dejaron todo para defender a la Celeste en el primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La histórica producción que tuvo la delegación en Rosario, Santa Fe y Rafaela no hizo más que encaminar una decisión que el Comité Olímpico Uruguayo (COU) ya tenía en la previa a estos Juegos Suramericanos: incrementar el apoyo a los deportistas y disciplinas que obtengan éxitos.

“Es inviable que Uruguay tenga 34 federaciones de alto rendimiento”, dijo el presidente del COU, Fernando Ucha, en la previa a Santa Fe 2026 para agregar: “No es que se va a dejar de apoyar a los que les vaya mal, pero los escasos recursos que tenemos los tenemos que distribuir entre los más exitosos”.

Lo cierto es que luego de estos Juegos Odesur el deporte ganó terreno y la discusión se empieza a instalar otra vez: ¿Alcanza con el apoyo que hay actualmente al deporte o se necesita más? Es claro que los recursos son muy pocos y que se necesita mayor inversión, no solo en apoyo a los deportistas y federaciones, sino también en infraestructura.

El festejo tras la medalla de oro en remo obtenida en los Juegos Odesur por García, Sarraute, Rodas y Zócalo. Foto: Marcelo Szwarcfiter.

Es por eso que desde la Fundación Deporte Uruguay, organismo que integran la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Comité Olímpico Uruguayo (COU) se pasará raya y ahora se redefinirán las becas deportivas a los atletas uruguayos tras su actuación en los Odesur, pensando en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y por supuesto, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde Uruguay irá con el objetivo de romper una racha de 28 años sin medallas tras la de Milton Wynants en Sydney 2000.

Y en medio de esa redefinición de las becas, hay deportes y atletas que empezaron a marcar el camino en Santa Fe 2026 confirmando un trabajo que no es nuevo.

Disciplinas como el remo con 13 medallas entre el convencional y el coastal, el atletismo y el canotaje con seis cada una, el boxeo con cinco y los oros de Angelina Solari en natación, Julieta Mautone en tiro, Thomas Silva en ciclismo y Julián Schweizer en surf no hacen más que empezar a marcar el camino de hacia dónde apuntar en este ciclo olímpico rumbo a 2028.

Julián Schweizwe y la felicidad tras haber sido medalla de oro en el surf de los Juegos Odesur 2026. Foto: Inés Beisso.

Por ahí parece estar el camino hacia el alto rendimiento, con deportistas que en la mayoría de los casos ya no están en Uruguay por carecer hoy el país de la infraestructura necesaria y del nivel de competencia, pero que ya se convirtieron en claros ejemplos para las nuevas generaciones.

Es en ellos en los que la Fundación Deporte Uruguay pondrá seguramente el foco en el corto plazo, pero sin dejar de lado a las disciplinas que no lograron sus objetivos. Con esas se hará otro tipo de trabajo que será a largo plazo con la meta de que más adelante puedan cumplir con lo planificado.

Por supuesto que estas organizaciones tomarán decisiones en base a trabajo, planificación y resultados pero está claro que hubo varias disciplinas y competidores que marcaron el pulso de hacia dónde debe ir gran parte del escaso apoyo que hoy tiene el deporte uruguayo.