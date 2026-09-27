Cuánto cobrarán los medallistas de Uruguay en los Juegos Odesur 2026 y cómo se redefinirán las becas deportivas

Enviado a Rosario, Argentina

El deporte uruguayo levantó la mano. En tiempos en los que el apoyo es cada vez más escaso y las federaciones hacen malabares para medirse en el alto rendimiento, los Juegos Odesur parecen haber marcado la cancha para empezar a definir hacia dónde deben ir los pocos recursos que el estado distribuye actualmente.

Es por eso que ahora, el Comité Olímpico Uruguayo (COU), la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Fundación Deporte Uruguay, organismo que funciona en conjunto entre las dos primeras instituciones mencionadas, tendrán semanas de análisis para continuar con una gestión bien marcada: seguir apoyando a los deportistas que obtuvieron buenos resultados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 para impulsarlos de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y por supuesto, con el objetivo de que lleguen a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y luego de una histórica actuación en los recientes Juegos Odesur en los que Uruguay consiguió la mejor marca en cuanto a medallas (54) e igualó la cosecha más grande en oros (17), la ilusión de los atletas es poder obtener mejores apoyos para continuar con sus respectivas carreras deportivas para superarse día a día.

En tal sentido, hay que remarcar el premio que la Fundación Deporte Uruguay —integrada por el COU y la SND— le otorga a los atletas que se subieron al podio en Santa Fe 2026.

Según informaron desde la Fundación Deporte Uruguay a Ovación, para los medallistas de oro, el premio es de 2.500 dólares, mientras que para los de plata asciende a los 1.000 y los de bronce reciben 600 dólares.

Angelina Solari y la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga,

Estas cifras se incrementaron respecto a los Juegos Odesur de Asunción 2022, edición en la que los medallistas uruguayos recibieron 1.500 dólares por un oro, 500 por una plata y 300 por un bronce.

Por otra parte, los entrenadores también reciben una premio por medallas obtenidas en estos eventos del ciclo olímpico pero las cifras son inferiores a las que perciben los deportistas.

Cabe destacar también que además de los premios por medallas en eventos del ciclo olímpico, los atletas celestes tienen diferentes apoyos como las becas del Comité Olímpico Uruguayo a los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos y siguen compitiendo, las de la Fundación Deporte Uruguay y las Vacantes Deportivas Militares del Ministerio de Defensa. Todas estas serán revisadas luego de la actuación celeste en los recientes Juegos Suramericanos.