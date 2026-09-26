Uruguay cerró los Juegos Odesur con otro logro histórico además de superar la mayor cantidad de medallas

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur llegaron a su fin este sábado en Rosario, Santa Fe y Rafaela con la delegación de Uruguay consiguiendo una nueva marca histórica que se suma a la que había alcanzado en la jornada del viernes.

Es que en la pasada jornada, la Celeste superó las 51 medallas de la edición de Rosario 1982 que era la de mayor producción para una delegación uruguaya, aunque aún faltaba otro hecho que se terminó de concretar este sábado.

Es que si bien las 54 medallas conquistadas hasta el viernes eran históricas, en materia de oro, la actuación no superaba a la mejor de la historia –con 17 en Santiago de Chile 1986– hasta que este sábado los deportes ecuestres levantaron la mano y golpearon la mesa en Rosario.

Juan Manuel Luzardo dio la sorpresa del sábado y se quedó con la medalla de oro en la prueba de salto ecuestre disputada en el Jockey Club de Rosario en lo que fue la última participación de un deportista de Uruguay en este evento que abrió el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Juan Manuel Luzardo con la medalla de oro en salto ecuestre de los Juegos Odesur. Foto: Francisco Orrego / Comité Olímpico Uruguayo.

El uruguayo que compitió con su caballo Guizmo du Riou terminó primero en su prueba con un total de 12.59, quedando por delante del brasileño José Luiz Guimaraes, que fue plata con 12.89, y de la boliviana Karen Boos, bronce con 13.31.

Con la actuación de Luzardo se cerró para Uruguay una histórica y memorable actuación a nivel de Juegos Odesur ya que la delegación alcanzó la mejor marca en cuanto a cantidad de medallas con 54 e igualó la mejor cosecha en preseas de oro con 17, al igual que en Santiago de Chile 1986.

De las 54 medallas conseguidas por los deportistas celestes en este primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, 17 fueron de oro, 14 de plata y 23 de bronce.

Por otra parte y en otro hecho histórico a destacar, Uruguay se quedó con el séptimo puesto del medallero de estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 ya que con el oro de Luzardo superó a Ecuador, que tenía 16 preseas doradas.

La selección uruguaya de waterpolo masculino jugó la final por la medalla de bronce en los Juegos Odesur. Foto: Santiago Foux / Comité Olímpico Uruguayo.

Además de la actuación de Luzardo en salto ecuestre, Uruguay también compitió este sábado en otros dos deportes. En Rosario, la selección uruguaya de waterpolo masculino jugó la final por la medalla de bronce y tras caer con Colombia por 16 a 8 en el Invencible Centro Acuático Provincial se quedó en el cuarto lugar.

En Santa Fe mientras tanto, la selección uruguaya de handball masculino cerró su participación con triunfo ante Paraguay por 22 a 21 y a pesar de no subirse al podio, logró un cupo para el Repechaje para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.