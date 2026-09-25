El canotaje de Uruguay hizo historia con la primera medalla en la rama femenina en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur 2026 viven el penúltimo día de competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela y la delegación de Uruguay sigue consiguiendo logros porque el canotaje hizo historia y la cosecha de medallas continúa aumentando para la Celeste.

En la mañana de este viernes y en la Costanera Este de Santa Fe, el canotaje comenzó el segundo día de competencias tras las primeras regatas del jueves por la tarde y ya de movida, hubo grandes novedades para los uruguayos.

En la primera competencia para los celestes este viernes, Milagros Croci y Camila Ávila quedaron en el sexto lugar de la prueba del K2 500 metros de la rama femenina con un registro de 1'49"90 y luego, Matías Otero y Santiago Melo se colgaron la medalla de plata en la categoría K2 500 metros con un tiempo de 1'26"61, quedando por detrás de los argentinos Agustín Vernice y Gonzalo Carreras, oro con 1'25"15.

Yoel Becerra también salió a escena en canotaje y lo hizo en la categoría C1 500, prueba en la que fue séptimo con un tiempo de 1'46"55.

Después vino otra medalla para Uruguay en canotaje y los protagonistas fueron Emilia Milich y Julián Cabrera en el K2 500 metros mixto, prueba en la que fueron medalla de plata con un registro de 1'31"73.

Luego, el olímpico Matías Otero tuvo otra espectacular actuación y se quedó con la medalla de oro en kayak individual 500 metros con un tiempo de 1'33"10 quedando por delante del argentino Manuel Orero, plata con 1'35"82, y del chileno Sebastián Alveal, bronce con 1'35"97.

Pero eso no iba a ser todo porque el canotaje uruguayo hizo historia en la prueba del K1 500 metros femenino con Emilia Milich quedándose con el bronce con un tiempo de 1'50"41 en lo que fue la primera medalla para la rama femenina de este deporte para Uruguay a nivel de Juegos Odesur.

La uruguaya quedó por detrás de la argentina Brenda Rojas, oro con 1'48"66, y de la brasileña Ana Paula Vergutz, plata con 1'49"92.

Con esta gran mañana del canotaje en Santa Fe, la delegación de Uruguay alcanzó las 50 medallas en estos Juegos Odesur 2026 y está a una sola presea de igualar la mejor actuación de la Celeste en esta cita que fue en la edición de Rosario 1982.