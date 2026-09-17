Así está el medallero de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026: mirá todas las consagraciones de Uruguay

Los Juegos Odesur 2026 se llevan a cabo en Santa Fe y cuentan con una numerosa delegación de Uruguay que participa de una competencia que se desarrolla en Argentina, que comenzó el pasado 13 de setiembre y finalizará el próximo 26 de setiembre y donde la delegación celeste apuesta a conseguir la mayor cantidad de medallas posibles.

La delegación de Uruguay en los Juegos Odesur ya suma un total de 15 medallas, siendo cuatro de ellas de oro, tres de plata y ocho de bronce.

La primera en subirse al podio fue Angelina Solari en los 100 metros libres de natación, prueba en la que conquistó el oro. Luego llegó un bronce en e-Sports gracias a la disciplina valorant con Juan Bonilla, Mathias Clementino, Lorenzo Coelho, Nicolás González, Enzo Magnone, Ignacio Pérez.

En remo, Felipe Kluver (single peso ligero) y Luciano García, Marcos Sarraute, Leandro Rodas y Martín Zócalo (cuatro remos largos sin timonel) fueron oro, Bruno Cetraro y Felipe Kluver (doble par) conquistaron la plata, y Romina Cetraro y Tatiana Seijas (doble par) y Zoe Acosta e Ynela Aires (dos sin timonel) fueron bronce. Además, en dos remos largos sin timonel masculino Leandro Rodas y Luciano García ganaron medalla de plata, así como en remo doble par ligero masculino y remo single ligero femenino se obtuvo bronce por la dupla Emanuel González y Mauricio López y la participación de Nicole Yarzon. La cuarta medalla de oro de la competencia llegó en el ocho remos largos con timonel con Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Luciano García y Martín Zócalo con Romina Cetraro como timonel.

En bochas, Celeste Alaniz y Cristian Calero fueron bronce en petanca mixto al igual que Facundo Fierro y Valentina Pérez en rafa volo mixto. A su vez, Karen Sanguinet finalizó en la segunda posición en modalidad de individual obteniendo la plata.

Por otra parte, el boxeo también se aseguró dos bronces con Tatiana Correa en 65 kilos y con Joaquín García en 60 kilos.