Qué uruguayos compiten hoy, jueves 17 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Si cinco medallas en los Juegos Odesur no fueron suficientes, Uruguay hoy irá por cinco más en remo. La primera final será en dos remos largos sin timonel con Leandro Rodas y Luciano García (09:20), luego será el turno de Emanuel González y Mauricio López (09:40) en doble par ligero, Nicole Yarzón (10:00) competirá en single ligero, mientras que Zoe Acosta, Tatiana Seijas, Ynela Aires y Lucía Arrieta (10:20) competirán en cuatro remos largos sin timonel y ocho largos con timonel (10:40) tendrá a Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Luciano García, Martín Zócalo y Romina Cetraro.

Karen Sanguinet competirá ante Laura Oses de Venezuela por la medalla de oro en la disciplina Zerbín de bochas desde las 08:30. Además, en boxeo habrá dos semifinales porque Ailén Cabrera chocará con la venezolana Maryelis Burguillos (16:00) y Santiago Cardozo frente a Fabián Williams de Curazao (16:30) sabiendo que ambos tienen asegurada la medalla de bronce en caso de derrota.

También será el turno del estreno del fútbol masculino porque Uruguay se enfrentará con Venezuela en la primera fecha de la fase de grupos a partir de las 15:00, mientras que el handball femenino tendrá su segunda presentación desde las 17:00 cuando se mida ante Colombia.

Desde las 12:00 se llevará a cabo el segundo día de regatas de vela en las distintas categorías. A su vez habrá una nueva presentación en pentatlón moderno con Victoria Gerlach y Britney Serena (08:00) en relevos femenino, mientras que sobre las 13:00 será el turno del masculino con Ticiano Castro y Emiliano Silva que volverán a competir a las 16:40.

El golf tendrá su tercera ronda desde las 09:00 con Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos y a las 09:30 habrá esgrima con Martina Paz, María Papuchi y Ariana Cedrez en espada por equipos.

Rubio y Fernández se miden a la dupla de Ecuador en busca del séptimo puesto en beach voley desde las 12:00 y 12:30 Matías Lamana y Joaquín Manrique competirán la ronda 2 de bowling.

