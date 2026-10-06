Premios Charrúa 2025/26: los mejores deportistas uruguayos fueron destacados y Felipe Kluver se llevó el Oro

Felipe Klüver fue distinguido con el Charrúa de Oro correspondiente al período 2025-2026 en la 53.ª edición de los Premios Charrúa, entregados este lunes por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) en el Teatro Macció de San José de Mayo.

La ceremonia reconoció los principales logros del deporte uruguayo registrados entre el 1.º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. El remero mercedario, de 26 años, fue elegido como el deportista más destacado de ese período luego de consagrarse campeón mundial en la categoría single ligero en Shanghái, China, en junio de 2025.

Klüver también volvió a subir al podio mundial en agosto de este año, cuando obtuvo la medalla de plata en la misma categoría en Países Bajos, aunque ese resultado quedó fuera del período considerado para esta edición de los premios. Tampoco ingresaron los Juegos Odesur de Santa Fe, donde el remero consiguió tres medallas de oro y una de plata.

Entre los Charrúa de Plata, el premio a la Revelación Deportiva fue para Isabella Marenco, quien obtuvo la medalla de oro en suelo y las de plata por equipos y en all around en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.

El ciclismo también tuvo un papel destacado. Thomas Silva Coussán, profesional del XDS Astana Team, recibió el premio al Embajador del Deporte "Uruguay Sorprende", luego de una temporada en la que fue líder del Giro de Italia y se consagró campeón sudamericano de ciclismo de ruta. Además, fue reconocido como el mejor ciclista masculino de la edición.

La reacción del uruguayo Thomas Silva después de ganar la segunda etapa del Giro de Italia. Foto: Luca Bettini/AFP.

La Hazaña Deportiva fue para Julia Paternain, quien conquistó la medalla de bronce en el Mundial de Mayores disputado en Tokio, Japón. Por su parte, Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el Mejor Deportista Uruguayo en el Extranjero, mientras que Ignacio Pignataro recibió el premio a la Mejor Performance en el Exterior tras consagrarse campeón panamericano de longboard y convertirse en el primer uruguayo en ganar un evento LQS de la World Surf League.

Julia Paternain luego de ser tercera en la maratón femenina del Mundial de atletismo. Foto: AFP.

La noche también tuvo un reconocimiento especial para la delegación uruguaya que participó en los Juegos Odesur de Santa Fe. Uruguay conquistó allí 54 medallas, 17 de ellas de oro, para conseguir la mejor actuación de su historia en el evento.

Todos los ganadores por deporte

Ajedrez – Andrés Rodríguez

Artes marciales – Diego González

Atletismo femenino – Julia Paternain

Atletismo masculino – Valentín Soca

Automovilismo pista – Facundo Ferra

Automovilismo rally – Federico Quintela y Joaquín Varela

Bádminton – Lara Bessero

Básquetbol femenino – Josefina Rivera

Básquetbol masculino – Santiago Véscovi

Billar – Matías Fonsalia

Bochas – Valentina Pérez

Boxeo – Gabriela Bouvier

Bowling – Matías Lamanna

Canotaje – Matías Otero

Ciclismo femenino – Florencia Revetria

Ciclismo masculino – Thomas Silva

Deportes ecuestres – Nicolás Peyronel

Deportes sobre ruedas – Katherine Bueno y Diego Díaz

Ecuestres - raid hípico – Juan Pablo Álvarez

Esgrima – Ariana Cedrez

Fisicoculturismo – Emiliano Hernández

Fútbol de salón – Martín Santana

Fútbol del Interior – Matías Tavares

Fútbol femenino – Sofía Oxandabarat

Fútbol masculino – Abel Hernández

Fútbol playa – Andrés Laens

Fútbol sala femenino – Shamila González

Fútbol sala masculino – Nicolás Ordoqui

Gimnasia – Isabella Marenco

Gimnasia – Diego Ramírez y Julieta Perazza

Golf – Jimena Marques

Handball femenino – Sabrina Grieco

Handball masculino – Giovanni Capello

Handball playa – Brenda Pianavia

Hockey sobre césped – Manuela Vilar del Valle

Judo – Sandy Carballo

Karate – Juan Carlos Pita

Karting – Feliciano Bruschi

Levantamiento de potencia – Camilo Gómez

Liga Universitaria – Martín Oyenard

Lucha – Daniel Olivera

Motociclismo – Fernando Rubio

Deportes acuáticos femenino – Angelina Solari

Deportes acuáticos masculino – Lucas Young

Pádel – Santiago Gerpe y Rodrigo Jiménez

Paralímpicos – Daniel Davrieux

Paralímpicos – Mariano Battaglia

Pelota – Manuel Pelúa

Pentatlón moderno – Victoria Gerlach

Pesas – Emilia Sarraute

Pesca – Juan Pablo Cabrera

Polo – Benicio Laguarda

Remo femenino – Nicole Yarzón

Remo masculino – Felipe Klüver

Rugby – Felipe Etcheverry

Surf – Ignacio Pignataro

Taekwondo – María Sara Grippoli

Tenis – Sofía Barbosa

Tenis de mesa – Sebastián Timbal

Tiro – Julieta Mautone

Tiro con arco – Nicolás Neuschul

Triatlón – Federico Scarabino

Turf – Luis A. Cáceres

Voleibol – Fabiana Gómez

Voleibol de playa – Lucas Mocellini y Nicolás Llambias

Yachting – Hernán Umpierre y Fernando Diz

Premios especiales