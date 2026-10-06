Premios Charrúa 2025/26: los mejores deportistas uruguayos fueron destacados y Felipe Kluver se llevó el Oro
Thomas Silva Coussán, Julia Paternain, Isabella Marenco, Giorgian De Arrascaeta, Ignacio Pignataro, entre otros tantos se llevaron los aplausos por sus notables desempeños en sus disciplinas.
Felipe Klüver fue distinguido con el Charrúa de Oro correspondiente al período 2025-2026 en la 53.ª edición de los Premios Charrúa, entregados este lunes por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) en el Teatro Macció de San José de Mayo.
La ceremonia reconoció los principales logros del deporte uruguayo registrados entre el 1.º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. El remero mercedario, de 26 años, fue elegido como el deportista más destacado de ese período luego de consagrarse campeón mundial en la categoría single ligero en Shanghái, China, en junio de 2025.
Klüver también volvió a subir al podio mundial en agosto de este año, cuando obtuvo la medalla de plata en la misma categoría en Países Bajos, aunque ese resultado quedó fuera del período considerado para esta edición de los premios. Tampoco ingresaron los Juegos Odesur de Santa Fe, donde el remero consiguió tres medallas de oro y una de plata.
Entre los Charrúa de Plata, el premio a la Revelación Deportiva fue para Isabella Marenco, quien obtuvo la medalla de oro en suelo y las de plata por equipos y en all around en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.
El ciclismo también tuvo un papel destacado. Thomas Silva Coussán, profesional del XDS Astana Team, recibió el premio al Embajador del Deporte "Uruguay Sorprende", luego de una temporada en la que fue líder del Giro de Italia y se consagró campeón sudamericano de ciclismo de ruta. Además, fue reconocido como el mejor ciclista masculino de la edición.
La Hazaña Deportiva fue para Julia Paternain, quien conquistó la medalla de bronce en el Mundial de Mayores disputado en Tokio, Japón. Por su parte, Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el Mejor Deportista Uruguayo en el Extranjero, mientras que Ignacio Pignataro recibió el premio a la Mejor Performance en el Exterior tras consagrarse campeón panamericano de longboard y convertirse en el primer uruguayo en ganar un evento LQS de la World Surf League.
La noche también tuvo un reconocimiento especial para la delegación uruguaya que participó en los Juegos Odesur de Santa Fe. Uruguay conquistó allí 54 medallas, 17 de ellas de oro, para conseguir la mejor actuación de su historia en el evento.
Todos los ganadores por deporte
- Ajedrez – Andrés Rodríguez
- Artes marciales – Diego González
- Atletismo femenino – Julia Paternain
- Atletismo masculino – Valentín Soca
- Automovilismo pista – Facundo Ferra
- Automovilismo rally – Federico Quintela y Joaquín Varela
- Bádminton – Lara Bessero
- Básquetbol femenino – Josefina Rivera
- Básquetbol masculino – Santiago Véscovi
- Billar – Matías Fonsalia
- Bochas – Valentina Pérez
- Boxeo – Gabriela Bouvier
- Bowling – Matías Lamanna
- Canotaje – Matías Otero
- Ciclismo femenino – Florencia Revetria
- Ciclismo masculino – Thomas Silva
- Deportes ecuestres – Nicolás Peyronel
- Deportes sobre ruedas – Katherine Bueno y Diego Díaz
- Ecuestres - raid hípico – Juan Pablo Álvarez
- Esgrima – Ariana Cedrez
- Fisicoculturismo – Emiliano Hernández
- Fútbol de salón – Martín Santana
- Fútbol del Interior – Matías Tavares
- Fútbol femenino – Sofía Oxandabarat
- Fútbol masculino – Abel Hernández
- Fútbol playa – Andrés Laens
- Fútbol sala femenino – Shamila González
- Fútbol sala masculino – Nicolás Ordoqui
- Gimnasia – Isabella Marenco
- Gimnasia – Diego Ramírez y Julieta Perazza
- Golf – Jimena Marques
- Handball femenino – Sabrina Grieco
- Handball masculino – Giovanni Capello
- Handball playa – Brenda Pianavia
- Hockey sobre césped – Manuela Vilar del Valle
- Judo – Sandy Carballo
- Karate – Juan Carlos Pita
- Karting – Feliciano Bruschi
- Levantamiento de potencia – Camilo Gómez
- Liga Universitaria – Martín Oyenard
- Lucha – Daniel Olivera
- Motociclismo – Fernando Rubio
- Deportes acuáticos femenino – Angelina Solari
- Deportes acuáticos masculino – Lucas Young
- Pádel – Santiago Gerpe y Rodrigo Jiménez
- Paralímpicos – Daniel Davrieux
- Paralímpicos – Mariano Battaglia
- Pelota – Manuel Pelúa
- Pentatlón moderno – Victoria Gerlach
- Pesas – Emilia Sarraute
- Pesca – Juan Pablo Cabrera
- Polo – Benicio Laguarda
- Remo femenino – Nicole Yarzón
- Remo masculino – Felipe Klüver
- Rugby – Felipe Etcheverry
- Surf – Ignacio Pignataro
- Taekwondo – María Sara Grippoli
- Tenis – Sofía Barbosa
- Tenis de mesa – Sebastián Timbal
- Tiro – Julieta Mautone
- Tiro con arco – Nicolás Neuschul
- Triatlón – Federico Scarabino
- Turf – Luis A. Cáceres
- Voleibol – Fabiana Gómez
- Voleibol de playa – Lucas Mocellini y Nicolás Llambias
- Yachting – Hernán Umpierre y Fernando Diz
Premios especiales
- Energía Charrúa UTE – Daniel Davrieux
- Embajador del Deporte "Uruguay Sorprende" – Thomas Silva
- Premio Abelardo Raidi – Luis Prats
- Rumbo al Ascenso, Reconocimiento – Fernando Sinsolo
- Federación Uruguaya de Ajedrez – 100 años
- Premio Quijote – Gianfranco Adamo y Edgardo Parma
- Charrúa de Cristal / Club Atlético Defensor – 50 años del primer título uruguayo del equipo en desarrollo
- Charrúa de Cristal - Melbourne 70 años – Raúl Ebers Mera
- Secretaría Nacional del Deporte, Homenaje – Néstor Iroldi
- Distinción Intendencia de San José – Jorge Jukich
- Mejor Performance en el Exterior – Ignacio Pignataro
- Mejor Deportista Uruguayo en el Extranjero – Giorgian De Arrascaeta
- Hazaña Deportiva – Julia Paternain
- Revelación Deportiva – Isabella Marenco
- Charrúa de Oro – Felipe Klüver
¿Encontraste un error?