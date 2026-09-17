Otro oro para el remo, plata en bochas y grandes actuaciones: así va el jueves de Uruguay en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

La delegación de Uruguay tiene una nueva jornada de actividades este jueves en los Juegos Odesur que se vienen desarrollando en Rosario, Santa Fe y Rafaela, ciudades en las que los deportistas celestes se vienen destacando.

Y en Santa Fe, luego de una espectacular primera jornada de remo el miércoles con la obtención de cinco medallas —dos de oro, una de plata y dos de bronce—, este jueves volvieron a salir a escena varios botes uruguayos.

Los primeros en salir a escena fueron el Colo Leandro Rodas y Luciano García pasadas las 9:35 de la mañana en la final de la categoría dos remos largos sin timonel en la que tuvieron un espectacular comienzo para dominar la competencia.

Pero en el cierre, ya en los últimos 500 metros, el bote de Chile con César Abaroa y Marcelo Poo tuvo un empuje tremendo para superar a los uruguayos y ganar la regata con un tiempo de 6'19"15 dejando a Rodas y García con la medalla de plata con una marca de 6'20"26, dándole así la undécima presea a la Celeste en esta cita y la sexta del remo que sigue sumando éxitos.

A continuación llegó la final del doble par peso ligero masculino con la presencia de Emanuel González y Mauricio López, quienes se ubicaron en el tercer lugar que les dio la medalla de bronce con un tiempo de 6'26"21 quedando por detrás de los argentinos Rodrigo Enriquez y Santino Menin, oro con 6'19"78, y de los venezolanos José Guipe y César Amaris, plata con 6'24"07.

Pasadas las 10:00 de la mañana salió a escena Nicole Yarzón en la final del sinlge ligero femenino que tuvo un altísimo nivel de competencia en la Costanera Este de la ciudad de Santa FE.

La uruguaya tuvo un gran esfuerzo en esta regata pero se tuvo que conformar con la medalla de bronce porque la chilena Antonia Liewald fue oro con 7'33"78 cumpliendo una espectacular labor, mientras que la brasileña Isabelle Falck fue plata con 7'43"36 y Yarzón tercera con 7'44"72.

La penúltima actividad para el remo de los uruguayos de este jueves tuvo en acción al cuatro remos largos sin timonel femenino con Zoe Acosta, Tatiana Seijas, Ynela Aires y Lucía Arrieta, quienes se ubicaron en el quinto lugar entre los cinco botes participantes.

Chile se quedó con el oro con un tiempo de 6'26"81, Argentina fue plata con 6'30"97 y Paraguay ocupó el último lugar del podio logrando el bronce con 6'31"78 dejando a Brasil en el cuarto escalón con 6'32"53 y a Uruguay en el quinto con 6'36"47.

Y por último salieron a escena los uruguayos del ocho remos largos con timonel con Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Luciano García y Martín Zócalo con Romina Cetraro como timonel.

En una espectacular regata con tremenda actuación celeste, los uruguayos conquistaron la medalla de oro con un tiempo de 5'23"31 quedando por delante del bote de Argentina, plata con 5'25"58, y Chile, bronce con 5'26"14.

De esta manera, el remo uruguayo cerró la segunda jornada de competencias en Santa Fe con cuatro medallas en cinco finales conquistando una de oro, una de plata y dos de bronce.

Karen Sanguinet en las bochas de los Juegos Odesur 2026. Foto: @andreslbasualdo.





En bochas Uruguay fue medalla de plata con Karen Sanguinet

Las bochas, que ya le habían dado a la delegación de Uruguay dos medallas de bronce el miércoles con la actuación de Facundo Fierro y Valentina Pérez en raffa volo mixto por un lado, y de Celeste Alaniz y Cristian Calero en petanca mixta por otro, sumó una plata en la mañana del jueves.

Es que Karen Sanguinet, quien se había metido en la pasada jornada en la final, disputó la prueba por el oro pero cayó con la venezolana Laura Oses por 10 a 7 y se quedó con la medalla de plata redondeando una muy buena competencia en estos Juegos Suramericanos 2026.