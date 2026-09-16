El remo comenzó a brillar en los Juegos Odesur: Felipe Klüver ganó el oro al igual que el cuatro sin tomonel

Enviado a Rosario, Argentina

El remo de Uruguay comenzó a dar los esperados frutos en los Juegos Odesur 2026 y este miércoles por la mañana llegaron las primeras medallas para la delegación celeste que está compitiendo en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

La mañana de éxitos la abrieron Ynela Arias y Zoe Acosta en la final del dos remos largos sin timonel, instancia en la que se quedaron con la medalla de bronce con un tiempo de 7’23”63, quedando por detrás de Chile y Paraguay.

Luego de esa regata llegó el turno para Felipe Klüver, quien nuevamente la rompió en el single peso ligero y con una marca de 7’09”73 conquistó la medalla de oro sumando la segunda de estas características para Uruguay luego de la conseguida por Angelina Solari en natación el domingo.

El uruguayo de 26 años obtuvo ese primer lugar en la competencia ganándole a Santino Menin de Argentina, plata con 7'10"85, y a Evaldo Becker de Brasil, bronce con 7'22"18.

La espectacular mañana de remo en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe siguió con otro oro para los celestes porque Luciano García, Marcos Sarraute, Martín Zócalo y Leandro Rodas ganaron la prueba del cuatro remos largos sin timonel con un tiempo de 5'39"15, superando al bote de Chile, plata con 5'41"08 y al de Argentina, bronce con 5'54"66.

Angelina Solari en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Enrique Arrillaga.

Angelina Solari se metió en otra final y va por una nueva medalla en Rosario

La natación sigue cosechando buenos resultados y este miércoles en el Invencible Centro Acuático de Rosario, Angelina Solari compitió en las eliminatorias de los 50 metros libres que tuvo tres series muy duras.

La uruguaya fue segunda en el Heat 2 con un tiempo de 25"68 y esta tarde irá por una nueva medalla tras la de oro que consiguió el domingo en los 100 metros libres. La instancia definitoria será desde la hora 18:08.

Tatiana Seijas y Romina Cetraro luego de ser bronce en el remo de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Martín Machado.

En la rama femenina continuaron los éxitos de la mano de Romina Cetraro y Tatiana Seijas, quienes se subieron al podio para colgarse la medalla de bronce en el doble par peso ligero con un tiempo de 7'05"65.

Las uruguayas quedaron detrás de las peruanas Alessia y Valeria Palacios, quienes fueron oro con 6'57"15, y de las paraguayas Rocío Bordón y Adriana Sanabria, plata con 7'03"52.