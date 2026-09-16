Las medallas que ya ganó Uruguay en los Juegos Odesur y las que quiere asegurar la delegación celeste

Enviado a Rosario, Argentina

Fue una más que auspiciosa jornada la del martes para la delegación de Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 porque además de la medalla obtenida por los e-Sports, el remo tuvo un gran comienzo, el boxeo aseguró más podios y varias disciplinas tendrán finales hoy.

Y si hay que destacar el momento de un deporte, las flores se las lleva el remo, que tuvo un comienzo más que feroz en Santa Fe, donde cinco botes celestes avanzaron a sus respectivas finales.

Felipe Klüver fue el primero en salir a escena y avanzar a la definición del single peso ligero tras ser primero en su serie con 7’11”13, mientras que Nicole Yarzón aprovechó la corriente del río y metió un espectacular tiempo de 7’24”33 para avanzar a la final del single ligero femenino.

Por otra parte, Luciano García y Leandro Rodas, tuvieron las eliminatorias del dos sin timonel, fueron primeros en su serie con 6’31”11 y avanzaron a la final, al tiempo que Emanuel González y Mauricio López en el doble par peso ligero fueron terceros en su serie con 6’18”84 y pasaron al Repechaje, instancia en la que con 6’19”78 quedaron segundos y clasificaron a la final. Romina Cetraro y Tatiana Seijas en el doble par peso ligero se ubicaron cuartas en su serie con 7’07”54 y tras bajarse Bolivia de la competencia, avanzaron a la final.

Con estos resultados de la jornada del martes, el remo irá en busca de cinco medallas en los Juegos Odesur, pero además, hoy tendrá el estreno de Bruno Cetraro y también la final del dos remos largos sin timonel con Zoe Acosta e Inela Arias, la del cuatro remos largos sin timonel con Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo, y la del doble par masculino con Cetraro y Felipe Klüver.

Pero no solo el remo va por podios. También lo hará el pentatlón moderno en el Estadio Jorge Newbery de Rosario, donde Britney Serena y Victoria Gerlach en la rama masculina y Emiliano Silva y Ticiano Castro en la masculina, irán en busca de las medallas.

Ticiano Castro y su participación en los Juegos Odesur 2026. Foto: Francisco Orrego - COU.

La halterofilia es otra de las disciplinas que buscará medalla este miércoles con Nicolás Pisano en la categoría masculina de 85 kilos y con Emilia Sarraute en 77 kilos de la rama femenina.

Luego se pueden llegar a dar este miércoles finales en tiro con la presencia de Nicolás Paolino en pistola de aire 10 metros en Santa Fe, donde las bochas también buscarán estar en la lucha por el podio en petanca mixto con Celeste Alaniz y Cristian Calero, quienes disputarán las semifinales desde las 10:00 de la mañana frente a Perú. Si ganan, irán por la medalla de oro.

También tienen asegurada una medalla Valentina Pérez y Facundo Fierro en mixto en rafa volo y Karen Sanguinet en Zerbin.

La natación es otra de las disciplinas que busca un nuevo podio pero con un nombre repetido como el de Angelina Solari, quien estará por la mañana en las eliminatorias de los 50 metros libres. Si avanza, la final por las medallas será en la jornada vespertina en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.

En boxeo, Uruguay también tiene cinco medallas aseguradas con la presencia Lucas Fernández en categoría 55 kilos, Santiago Cardozo en 65 kilos, Tatiana Bonanni en 65 kilos, Ailén Cabrera en 75 kilos y Joaquín García en 60 kilos.