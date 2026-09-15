Una dura caída en ciclismo, finales en natación y gran comienzo del remo: el martes de Uruguay en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur siguen su curso y la jornada de este martes viene teniendo muy buenas actuaciones de la delegación de Uruguay que se aseguró más finales en natación y que tuvo un gran comienzo en remo, entre otras disciplinas.

La mañana estuvo marcada por el agua ya que hubo presencia celeste en la natación en Rosario y en el remo en Santa Fe.

En la piscina del Invencible Centro Acuático Provincial, Angelina Solari disputó las eliminatorias de los 100 metros mariposa, fue quinta en el heat 2 con 1’02”66 y no pudo avanzar a la final. La uruguaya que el domingo ganó la medalla de oro en los 50 metros libres tendrá la tarde libre y mañana saldrá a escena en las clasificatorias de los 100 metros libres.

Por otra parte, Giuliana Pereira y Abril Aunchanyna disputaron las eliminatorias de los 200 metros espalda. Giuliana fue cuarta en su serie con 2’25”37 y no pudo avanzar a la final, mientras que Abril se ubicó quinta en su heat con 2’23”92 y clasificó a la final.

Además, Nicole Frank estuvo en las eliminatorias de los 50 metros pecho, fue quinta en su serie con 33”55 y avanzó a la final de esta tarde, mientras que Lucas Young nadó en las eliminatorias de los 50 metros pecho, terminó quinto en su serie con 30”05 y no avanzó a la final.

Nicole Frank se metió en la final de los 50 metros pecho de los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

En la Costanera Este de Santa Fe comenzó el remo y el primero en salir a escena fue Felipe Klüver en las eliminatorias del single ligero, prueba en la que fue primero en su serie con 7’11”13 avanzando a la final, mientras que Nicole Yarzón –en el single ligero femenino– fue primera en su serie con un espectacular tiempo de 7’24”33 y avanzó a la final por las medallas que se disputará este miércoles.

Por otra parte, Luciano García y Leandro Rodas se metieron en la final del dos sin timonel tras ser primeros en su serie con 6’31”11, Emanuel González y Mauricio López fueron terceros en su serie del doble par peso ligero con 6’18”84 y clasificaron a la final, al tiempo que Romina Cetraro y Tatiana Seijas –en las eliminatorias del doble par peso ligero– terminaron cuartas con 7’07”54.

Julieta Mautone y Nicolás Paolino en el tiro de los Juegos Odesur 2026. Foto: Gentileza.

En lo que respecta al tiro, Julieta Mautone y Nicolás Paolino disputaron la clasificación en pistola de aire 10 metros mixto y fueron séptimos con 561 puntos, sin poder acceder a la final, mientras que Sofía Reyes y Jonathan Ayala –en la clasificación de rifle de aire 10 metros mixto– fueron séptimos con 611.7 puntos y tampoco avanzaron a la final.

En ciclismo hubo prueba contrarreloj en la rama femenina con presencia celeste. Florencia Revetria fue décima con un tiempo de 51’13”17, al tiempo que Mariana García Britos abandonó sobre el final debido a una dura caída que se dio tras chocar con vallas.

🚴 FUERTE ACCIDENTE EN LA FINAL DE CICLISMO CONTRARRELOJ DE RAFAELA: UNA CICLISTA CHOCÓ CONTRA UNA VALLA



La ciclista uruguaya Mariana García sufrió un fuerte accidente este martes durante la final femenina de contrarreloj de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/zmp7SpEI4d — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 15, 2026

En beach volley, Nicolás Llambías y Lucas Mocellini comenzaron a disputar la ronda por las posiciones del 9 al 12 y este martes vencieron a Edson Pérez y Rodrigo Pérez de Bolivia 2-0 con parciales de 21-15 y 21-15.

El golf por su parte, comenzó su andar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y Juan Álvarez fue sexto tras la primera ronda individual al tiempo que Juan Esmoris finalizó la jornada en el séptimo puesto.

En la rama femenina Jimena Marques se ubicó en el décimo puesto tras la primera ronda y Carolina Mailhos quedó en el puesto 16.

En lo que respecta al patinaje artístico, Romina Franca –en libre femenino programa largo – se ubicó en el sexto puesto con 73.59 puntos, al tiempo que Zaira González fue séptima con 62.06 puntos.