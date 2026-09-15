Qué uruguayos compiten hoy, martes 15 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

La actividad de hoy tiene mucha presencia celeste porque además de la final que disputará Mateo Lluberas en BMX freestyle desde las 16:30, se dará el estreno del remo, una disciplina en la que Uruguay deposita muchas ilusiones para conseguir medallas.

En la Costanera Este el primero en salir a escena será Felipe Klüver (09:30) en single ligero masculino, mientras que en la misma prueba pero en la rama femenina competirá Nicole Yarzón (10:15). Más tarde Uruguay competirá en dos sin timonel masculino con presencia de Martín Zócalo y Leandro Rodas (11:15) para luego darle paso al doble par ligero masculino de Emanuel González y Mauricio López (12:15) y el femenino con Romina Cetraro y Tatiana Seijas (12:30), todos buscando un lugar en las finales que se disputarán mañana.

El golf tendrá su Ronda 1 con participación de Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos desde las 09:00. También habrá una nueva jornada de natación con gran presencia uruguaya porque Angelina Solari busca clasificación a la final en 100 metros mariposa (09:02), al igual que Giuliana Pereira (09:08) y Abril Aunchayna (09:12) en 200 metros espalda, Nicole Frank (09:21) en 50 metros pecho femenino y Lucas Young (09:23) en 50 metros pecho masculino. Las finales serán 18:40, 19:08, 19:14 y 19:15, respectivamente en caso de avanzar. Quien ya está en la disputa por medalla es Juan Manuel Ergui en los 1500 metros libres y la buscará desde las 18:20.

Romina Franca y Zaira González competirán desde las 10:00 en patín artístico sobre ruedas. mientras que Mateo Martínez hará lo propio pero desde las 12:40.

Ticiano Castro disputará la semifinal A de pentatlón moderno a las 10:00 y Emiliano Silva la semifinal B a partir de las 15:00.

Sebastián Rubio y Luciano Fernández, la dupla de beach voley de Uruguay que avanzó a cuartos de final en los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

A las 12:00 jugarán Nicolás Llambías y Lucas Mocellini ante la dupla de Bolivia en volley playa participando por estar entre el puesto 9 y 12, mientras que a las 17:00 será el turno de Luciano Fernández y Sebastián Rubio ante la dupla de Chile en el marco de los cuartos de final.

Víctor Rostagno participará en la final de suelo de gimnasia artística a partir de las 16:20.

Nicolás Paolino y Julieta Mautone participarán en 10m pistola de aire de tiro deportivo desde las 09:00 buscando un lugar en la final que está estipulada para las 10:40. Sofía Reyes y Jonathan Ayala harán lo propio en 10m rifle de aire mixto a las 12:30 buscando un lugar en la final de las 14:30.

A las 14:00, Uruguay se medirá con Chile en la fecha 2 de hockey masculino, mientras que en el hockey femenino Uruguay chocará con Argentina desde las 16:00.

Mariana García Britos y Florencia Revetria competirán hoy en contrarreloj individual de ciclismo de ruta a las 09:00 y además habrá boxeo con Santiago Cardozo (15:00), Jorge Pereyra (16:00) y Enzo Odriozola (17:00) en cuartos de final.