Qué uruguayos compiten hoy, martes 15 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo
El primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tendrá una nueva jornada de actividad con varias disciplinas que contarán con atletas celestes en las tres ciudades sede.
La actividad de hoy tiene mucha presencia celeste porque además de la final que disputará Mateo Lluberas en BMX freestyle desde las 16:30, se dará el estreno del remo, una disciplina en la que Uruguay deposita muchas ilusiones para conseguir medallas.
En la Costanera Este el primero en salir a escena será Felipe Klüver (09:30) en single ligero masculino, mientras que en la misma prueba pero en la rama femenina competirá Nicole Yarzón (10:15). Más tarde Uruguay competirá en dos sin timonel masculino con presencia de Martín Zócalo y Leandro Rodas (11:15) para luego darle paso al doble par ligero masculino de Emanuel González y Mauricio López (12:15) y el femenino con Romina Cetraro y Tatiana Seijas (12:30), todos buscando un lugar en las finales que se disputarán mañana.
El golf tendrá su Ronda 1 con participación de Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos desde las 09:00. También habrá una nueva jornada de natación con gran presencia uruguaya porque Angelina Solari busca clasificación a la final en 100 metros mariposa (09:02), al igual que Giuliana Pereira (09:08) y Abril Aunchayna (09:12) en 200 metros espalda, Nicole Frank (09:21) en 50 metros pecho femenino y Lucas Young (09:23) en 50 metros pecho masculino. Las finales serán 18:40, 19:08, 19:14 y 19:15, respectivamente en caso de avanzar. Quien ya está en la disputa por medalla es Juan Manuel Ergui en los 1500 metros libres y la buscará desde las 18:20.
Romina Franca y Zaira González competirán desde las 10:00 en patín artístico sobre ruedas. mientras que Mateo Martínez hará lo propio pero desde las 12:40.
Ticiano Castro disputará la semifinal A de pentatlón moderno a las 10:00 y Emiliano Silva la semifinal B a partir de las 15:00.
A las 12:00 jugarán Nicolás Llambías y Lucas Mocellini ante la dupla de Bolivia en volley playa participando por estar entre el puesto 9 y 12, mientras que a las 17:00 será el turno de Luciano Fernández y Sebastián Rubio ante la dupla de Chile en el marco de los cuartos de final.
Víctor Rostagno participará en la final de suelo de gimnasia artística a partir de las 16:20.
Nicolás Paolino y Julieta Mautone participarán en 10m pistola de aire de tiro deportivo desde las 09:00 buscando un lugar en la final que está estipulada para las 10:40. Sofía Reyes y Jonathan Ayala harán lo propio en 10m rifle de aire mixto a las 12:30 buscando un lugar en la final de las 14:30.
A las 14:00, Uruguay se medirá con Chile en la fecha 2 de hockey masculino, mientras que en el hockey femenino Uruguay chocará con Argentina desde las 16:00.
Mariana García Britos y Florencia Revetria competirán hoy en contrarreloj individual de ciclismo de ruta a las 09:00 y además habrá boxeo con Santiago Cardozo (15:00), Jorge Pereyra (16:00) y Enzo Odriozola (17:00) en cuartos de final.
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