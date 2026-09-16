Uruguay cosechó su segunda medalla en los Juegos Odesur: fue de bronce en modalidad Valorant de Esports

Los Juegos Odesur otorgan por primera vez una medalla a las delegaciones participantes en Esports y una de ellas se la llevó Uruguay porque en la jornada de este martes se quedó con la de bronce en la modalidad Valorant, el juego shooter que fue una de las disciplinas en las que se compitió en Santa Fe.

La delegación celeste participó con un grupo conformado por Juan Bonilla, Lorenzo Coelho, Ignacio Pérez, Mathías Clementino, Nicolás González y Enzo Magnone que llegó hasta semifinales donde cayó ante Chile por 2-0 con parciales de 13-6 y 13-8, aunque en esta disciplina los dos equipos que no ingresan a la final se llevan una presea.

Uruguay tuvo tres pruebas en la primera ronda donde logró superar a Colombia por 2-0 (13-11 y 13-9), empató con Paraguay por 1-1 (8-13 y 13-7) y cayó con Argentina por 2-0 (4-13 y 3-13). De todas maneras se metió entre los cuatro mejores y eso fue lo que le permitió acceder a las semifinales donde cayó ante Chile.

Más allá de la derrota y el hecho de no poder ingresar a la definición, se convirtió en la segunda medalla de Uruguay en la competencia —sumada a la que ganó Angelina Solari en natación— y la primera para la delegación celeste en los Esports, una disciplina en la que Uruguay también participó en EAFC.

En el videojuego de fútbol donde la Celeste fue representada por Martín Rey en la rama masculina, quedó afuera en fase de grupos luego de empatar 5-5 ante Chile, caer 6-2 ante Colombia, 9-7 ante Venezuela y con Perú por 5-1. En la rama femenina, la representante uruguaya fue Manuela López que cayó 1-0 con Paraguay, 5-3 ante Ecuador, 4-2 con Perú y 4-1 con Argentina.

Por último, Emiliano Ghigi participó en la modalidad Assetto Corsa GT —videojuego de automovilismo— en el que estuvo en el Grupo B, pero no pudo lograr su clasificación a las finales por medalla.

Cabe recordar que en los Juegos Odesur de 2022 Uruguay tuvo su primera participación, pero en un formato de exhibición cuando Williams Freire se quedó con una medalla de plata al perder ante Argentina, aunque no subió al medallero teniendo en cuenta que aún no contabilizaban de manera oficial.