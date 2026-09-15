Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Multideportivo

Video: durísima caída de la ciclista uruguaya Mariana García en la contrarreloj de los Juegos Odesur 2026

La mercedaria sufrió un duro golpe mientras debutaba en los Juegos Sudamericanos. Por otra parte, la joven Florencia Revetria tuvo un destacadísimo desempeño ante las mejores del continente.

El País
El País
15/09/2026, 14:27
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Mariana García en la contrarreloj de los Odesur 2026
Mariana García en la contrarreloj de los Odesur 2026.
Foto: Facundo Montero

Dos corredoras de la selección de Uruguay de ciclismo compitieron este martes en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Sudamericanos 2026 en Santa Fe, Argentina. La joven Florencia Revetria completó la prueba con un excelente tiempo, pero Mariana García sufrió una aparatosa caída y no pudo terminar.

La prueba se realizó en un circuito de 12 kilómetros, al que las pedalistas tuvieron que darle tres vueltas completas para realizar los 36 kilómetros totales.

Una dura caída en ciclismo, finales en natación y gran comienzo del remo: el martes de Uruguay en los Juegos Odesur

Florencia Revetria tiene apenas 19 años y es la vigente campeona nacional de contrarreloj Sub-23. Puso puso un tiempo de 51:13,17 y terminó a +3:38,13 de la ganadora.

La medalla de oro fue para la chilena Aranza Villalón (47:35,04), la plata fue para paraguaya Agua Espinola (47:47,59) y la de bronce para la argentina Delfina Dibella (48:26,52).

Florencia Revetria en la contrarreloj de los Odesur 2026
Florencia Revetria en la contrarreloj de los Odesur 2026.
Foto: Facundo Montero

La durísima caída de la ciclista uruguaya Mariana García

Lamentablemente, la corredora Mariana García sufrió una caída y no pudo terminar la prueba. Según trasmitieron a Ovación fuentes de la delegación uruguaya, la mercedaria fue trasladada inmediatamente al nosocomio más próximo para realizarle estudios de imagen.

Al cabo de los análisis —una placa en el codo y una tomografía en la cabeza— descartaron cualquier tipo de lesión de gravedad y le dieron el alta. Ya se encuentra en la Villa Sudamericana de Rafaela junto a sus compañeros de delegación.

Si se recupera bien, este viernes 18 de setiembre corre también la prueba de ruta, junto a las otras tres uruguayas que integran la selección: Paola Silva, Luciana Wynants y Florencia Revetria. La carrera de Ruta es de 108 kilómetros.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Juegos Odesur
Te puede interesar