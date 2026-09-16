Qué uruguayos compiten hoy, miércoles 16 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo
El primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tendrá una nueva jornada de actividad con varias disciplinas que contarán con atletas celestes en las tres ciudades sede.
Los Juegos Odesur vivirá su cuarta jornada de actividad este miércoles 15 de setiembre con otra concurrida presencia de deportistas uruguayos en distintas disciplinas y con muchos que buscarán colgarse una medalla.
El remo ya empezó a hacer de las suyas y en la Costanera Este de Santa Fe hay cinco finales. Zoe Acosta e Ynela Aires abren la actividad (09:00) en dos remos largos sin timonel, le sigue Felipe Klüver (09:20) en single ligero y Romina Cetraro y Tatiana Seijas (09:40) en doble par ligero. Luego será el turno de Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo (10:00) en cuatro remos largos sin timonel, mientras que Bruno Cetraro y Felipe Klüver (10:20) compiten en doble par masculino, todos por medallas.
La natación volverá a tener actividad con una cara conocida como la de Angelina Solari que a las 09:49 buscará un lugar en la final (18:00) de los 50 metros libres, la misma competencia en la que desde las 09:51 saldrán a escena Diego Aranda y Leo Nolles buscando clasificar a la competencias por medalla de la tarde.
A las 10:00 Uruguay disputará medallas en pentatlón moderno femenino con Britney Serena y Victoria Gerlach, mientras que a las 15:00 será el turno del masculino con Emiliano Silva y Ticiano Castro.
También buscarán una presea Clara Zubillaga y Santiago Sierra que compiten en sprint individual de triatlón a las 12:00 y 14:00, respectivamente, mientras que en gimnasia artística saldrá a escena Víctor Rostagno en la final de salto masculino desde las 15:20.
Boxeo busca finales con Tatiana Correa (15:00), Lucas Fernández (15:30) y Joaquín García (16:00) que enfrentarán a Haziel Santos de Brasil, Michael Trindade de Brasil y Luiz Olivera de Brasil en las categorías de 65 kg femenino y 55 kg y 60 kg masculino por un lugar en las respectivas finales.
A su vez habrá finales para uruguayos en halterofilia con la participación de Nicolás Pisano (12:00) en 85 kg masculino y de Emilia Sarraute (17:30) en 77 kg femenino.
En materia de estrenos tendrá su primera participación el fútbol femenino donde Uruguay se mide con Chile (15:00) en la primera fecha de la fase de grupos, así como también el handball femenino ante Perú (14:30) por la jornada inaugural del certamen.
Desde las 12:00 comenzará la competencia de vela con presencia de Catalina Limongi, Lucía Köster, Máximo Ortiz, Alan Mathisson, Paula Defazio, Stefano Caiafa y la dupla de Marina y Ricardo Fabini en distintas categorías
Asimismo también se disputará la tercera fecha de la fase de grupos de hockey masculino donde desde las 16:00, Uruguay se medirá con Perú.
El golf tendrá competencia a partir de las 09:00 con Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos, mientras que en beach volley Rubio y Fernández se miden ante la dupla de Paraguay (11:00) por terminar entre el 5° y 8° puesto, mientras que Llambías y Mocellini van ante la dupla de Argentina (12:00) por estar entre el 8° y el 9°.
Las bochas tendrán actividad desde las 08:30 con las semifinales de petanca mixto donde participarán Celeste Alaniz y Cristian Calero frente a Perú, mientras que en caso de avanzar a la final lo harán desde las 17:15. También pelea por una definición el tiro con Nicolás Paolino en 10m pistola de aire desde las 09:00 y con la meta de ir a la final de las 11:15.
El bowling tendrá la Ronda 1 del dobles masculino con Joaquín Manrique y Marcelo Lamanna en una competencia que iniciará sobre las 08:30.
Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.
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