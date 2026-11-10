Juegos Olímpicos de la Juventud: la selección uruguaya de handball playa debutó con dos triunfos en el Grupo B

La selección uruguaya de handball playa debutó con dos triunfos en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevan a cabo en Dakar, Senegal. Lo que marcó un gran inicio en su camino por el Grupo B.

Las dirigidas por Francisco Gallo debutaron con victoria por 2-0 ante Kenia (20-10 y 22-12) y luego repitieron al vencer 2-1 a Senegal. Las celestes se quedaron con el primer parcial por 22-13, luego cayeron en el segundo 22-17 ante las africanas y en el shoot-out vencieron por 6-4.

Uruguay enfrentará este martes a Francia, desde la hora 9:30, cerrando su participación en el Grupo B donde está primero e invicta, seguido por el combinado galo y Senegal. Ambos elencos están con un triunfo y una derrota, mientras que Kenia cierra la zona sin victorias.

En el Grupo A España lidera, lo sigue Croacia, China y México. Cabe destacar que todos los países avanzarán a los cuartos de final, donde chocarán el primero con el cuarto del otro grupo y el segundo con el tercero.

El plantel uruguayo está conformado por las siguientes jugadoras: Valentina Champret, Florencia Benítez, Clara Fajardo, Melina Pérez, Josefina Odera de Souza, Julia Rotundo, Serena Epherre, Joaquina Testorelli, Julietta Villar, Ivana Viñas.

Por el atletismo

Felipe Malgor en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Foto: COU.

Este lunes se dio también el debut de Felipe Malgor que compitió en la prueba de los 400 metros con vallas del atletismo en el Complejo Iba Mar Diop.

Malgor, de 16 años, fue quinto en su serie con un crono de 56.66, lo cual lo ubicó en el puesto 13 de la clasificación general de la prueba. Asimismo, el récord nacional sub-18 de la prueba está en poder de Andrés Silva con 52.3 desde setiembre del 2002.

Este martes, además del handball playa también verá acción Rodrigo Varietti que competirá en la categoría de hasta 63 kg del taekwondo.

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Natación

6º Luciana de Armas en los 100 metros mariposa con 1:02.41.

9º Luciana de Armas en los 50 metros mariposa con 28.17.

12º Federico Castell en los 100 metros pecho con 1:00.62.

42º Federico Castell den los 100 metros libre con 55.39.

Atletismo

7º Antonella Bonomi en los 2000 con obstáculos con 7:06.42.

13º Felipe Malgor en 400 metros con vallas con 56.66.

Triatlón

17º Elías Medina con 55:29.