De casi ser juvenil de Peñarol, a jugar en Italia, España y hoy disfrutar en México: la vida de Emiliano Gómez

El 31 de mayo de 2024 no fue un día más para Emiliano Gómez. Vivió un momento muy especial y cuando lo recuerda se le pone la “piel de gallina”. Jugó con la selección uruguaya local ante Costa Rica. Arribó al vestuario, vio la camiseta celeste con su nombre y se emocionó. “Otro momento hermoso se dio cuando cantamos el himno. Es lo que todo jugador sueña vivir, porque representar a tu país no tiene precio”, le reconoció a Ovación.

Gómez, de 25 años, disfruta de un buen presente en México, pero su periplo en el fútbol lo arrancó con 12 años en Rivera tras tener la chance de ir a Peñarol.

De gurí llamaba la atención, varios clubes lo querían y el Mirasol fue uno. “Hice una gira con las juveniles de Peñarol y no terminé quedando porque empecé a extrañar”, enfatizó.

Estuvo por Salto, Paysandú y Artigas. En ese último departamento las ganas de volver a su casa fueron enormes. “Ahí dije: ‘me vuelvo, no aguanto más’”. La familia Gómez recibió varias llamadas para convencer a su hijo de que aceptara la posibilidad de irse a Montevideo con Peñarol, aunque no tuvieron efecto. “Sentía que no era el momento”, dijo.

Dos años más tarde tuvo la posibilidad de irse de su casa, de dejar la chivitería de la familia —que aún la tienen sus padres y a fin de año cumple 25 años— para mudarse a Montevideo y ser jugador de Defensor Sporting. Y aceptó el desafío.

“Tuve la fortuna de que estaba mi hermano en la capital y eso me ayudó mucho. Era un cambio grande pasar de Rivera a Montevideo. El simple hecho de tomarme un bondi, era todo nuevo. Fue un cambio que me costó”, recordó.

Se mudó con 14 años y con 16 tuvo su debut en la Primera División de Defensor Sporting. “Fue un proceso corto, pero duro”, puntualizó Gómez.

Su ida a Europa

Tras irrumpir en el primer equipo violeta, Gómez mostró ser una joyita y desde Europa pusieron sus ojos en él. Chelsea lo siguió. “Tenía una persona que trabajaba en Chelsea y se comunicaba conmigo. Fue justo cuando debuté en Defensor Sporting y de hecho hablábamos muy seguido”, indicó Gómez.

Finalmente la chance de ir al conjunto británico se cayó, aunque cruzó el Atlántico para enrolarse en el Sassuolo de Italia en 2020. Esa experiencia estuvo marcada por la pandemia del covid-19.

“Iba con la ilusión de pasar a Europa —mi sueño de siempre—, estaba en un hermoso club con la intención de jugar en juveniles y luego entrenar con la Primera, pero por el virus se suspenden las formativas. Me quedo sin jugar y lo único que podía hacer era entrenar con la Primera, pero sabía que no iba a tener chances porque era chico y me estaba adaptando”, sostuvo.

Ese sueño de toda la vida parecía que iba a quedar trunco, aunque se mudó a España para jugar en Albacete. Estuvo casi dos años, disputó 25 encuentros, anotó dos goles y dio una asistencia en el ascenso español.

No obstante, en 2022 decidió emprender la vuelta para llegar a Boston River. “Uno cuando está en Uruguay piensa que llegar a Europa es fácil, que vas y comenzás a rendir, y no es así. Es un proceso que debes pasar: conocer la liga, estar lejos de tu casa y jugar un fútbol que es diferente al nuestro. Porque a mí me tocaba entrenar en Defensor Sporting que a veces se regaba la cancha y otras no, a jugar en una cancha donde el pasto era finito y la pelota iba a mil por hora”, marcó.

El momento del click

Emiliano Gómez titular en Boston River. Foto: Boston River.

En su primera temporada con el Sastre disputó 15 encuentros y anotó dos goles. Al año siguiente logró afianzarse tras jugar 30 partidos, convertir nueve goles, aportar dos asistencias y recibir cuatro amarillas. Por eso tanto Nacional como Peñarol se interesaron en él.

Continuó en Boston River y en 2024, según él, hizo un click. “Fue mi mejor año en el que estuve con Jadson Viera (como DT Sastre). Me sentí muy bien, no solo en lo individual sino también en lo colectivo, hicimos una gran temporada”, narró. A mitad de esa campaña dio el salto al ser transferido al Puebla de México.

“Me sentí preparado para dar el salto porque al final no todos tenemos el mismo proceso, cada uno tiene su carrera y su manera de llevar sus tiempos”, añadió.

Reconoció que fue un punto acertado dejar Europa. “Boston River me ayudó mucho a prepararme, a crecer como jugador, como hombre y a madurar. Por eso fue la mejor decisión. Porque dejar Europa para volver a Uruguay era complicado. A veces lo vemos como un paso atrás, pero al final terminaron siendo dos pasos para adelante”, enfatizó.

Su participación en la Sub 20

En las juveniles ya se le veían cosas interesantes, por lo que Gómez logró disputar el Mundial Sub 20 en Polonia 2019 con la selección uruguaya con 17 años.

Estuvo con varios jugadores que actualmente defienden a la mayor: Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo y Brian Rodríguez con los que todavía tiene vínculo.

A Araujo lo conocía de Rivera. “Por diferentes compañeros, pero en la selección se fortaleció más el vínculo; es tremenda persona y un crack”, ahondó.

Le tocó enfrentar a varios de esos jugadores cuando defendía la camiseta del Puebla y ahora que pasó a Tigres. Los recordó como los cruces más “picantes” que tuvo en tierras aztecas.

“En México hay defensores buenos y con algunos digo: ‘uh, que pesado que son’. Eso un poco me pasó con Cáceres, Bruno Méndez, y Fede Pereira porque están para darte patadas y les importa poco todo, después termina el partido y somos re amigos”, recalcó con una sonrisa.

También habló del español Sergio Ramos, quien jugó en Monterrey. “Son jugadores que poseen calidad y poder enfrentarme a los mejores me hace crecer”, añadió.

El sueño de Emiliano Gómez

Emiliano Gómez con la camiseta de Tigres. Foto: @clubtigres.

Gómez no ocultó su felicidad por haber dado otro paso al llegar a Tigres, aunque aún tiene anhelos por cumplir como volver a ponerse la camiseta de la selección uruguaya.

“Además de poder estar en la selección uruguaya, que eso es un sueño que tengo desde chico, me gustaría tener otra oportunidad en Europa y afianzarme. El poder jugar en una liga grande es un objetivo que tengo desde que soy chico. Me encanta lo que es todo el tema del fútbol europeo. Es algo que tengo en mi mente”, confesó Gómez con entusiasmo.

Estableció que en el futuro le gustaría volver al fútbol uruguayo para jugar en uno de los grandes. “Es algo que hoy en día no lo pienso mucho, pero me gustaría jugar en un grande de Uruguay y eso se verá con el tiempo a ver si se llega a darse la oportunidad”, explicó y dejó en claro que no tiene “preferencias por ninguno” de los dos.

Las diferencias entre el fútbol mexicano y el uruguayo

Desde el 23 de agosto de 2024 Emiliano Gómez se encuentra en México. Dejó Boston River para enrolarse al Puebla y el 9 de setiembre de este año pasó a Tigres.

En ese sentido, el oriundo de Rivera reconoció que tuvo que adaptarse al estilo de juego de esa liga.

“El fútbol mexicano tiene mucha dinámica, un ritmo impresionante, a veces me tocaba verlo desde afuera y se notaban muchos espacios, pero estando adentro es muy diferente”, inició.

En su arribo a Puebla también tuvo que “afrontar un proceso” de adaptación por la altura, ya que hay 2.200 metros.

A su vez, estableció las diferencias que hay con el fútbol uruguayo: “Además de la dinámica y el tema del ritmo de juego que se ve en los partidos, me parece que hay muchas ocasiones de gol en cada encuentro y lo bueno es que en esta liga cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

Ahondó en ese concepto: “Por ejemplo vos jugás contra un equipo chico y no es como en Uruguay, capaz que lo termina ganando el grande por una diferencia o por los pequeños detalles que te saca el grande. Sin embargo, en México es muy competitivo, no podés relajarte porque también te toca ir a jugar una ciudad que tiene mucha altura. En Tigres no tenemos tanta, pero tal vez visitas lugares como Toluca que tiene 2.500 metros o más. Ahí te cuesta un poco más, entonces te termina exigiendo bastante”, remarcó el uruguayo.

“Son partidos en los cuales son muy complicados, cada rival es diferente y te exige de una manera increíble”, añadió Emiliano Gómez, quien acumula ocho encuentros con Tigres.