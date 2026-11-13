¡Campeonas! La selección uruguaya de beach handball ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La selección uruguaya de beach handball ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. El equipo de Francisco Gallo se impuso con mucha autoridad este viernes frente a España tras imponerse en el primer set, caer en el segundo y lograr la victoria en shoot-out. De esta forma se quedaron con el título en un hecho histórico para el deporte uruguayo.

Las celestes derrotaron a las españolas 6-0 en shoot-out luego de ganar 16-14 el primer set y caer 16-21 en el segundo. Fue la sexta victoria del equipo en igual cantidad de presentaciones. A lo largo de la competencia derrotó en fase de grupos a Kenia, al anfitrión Senegal y a Francia. Ya en la ronda de cuartos de final la Celeste derrotó a México 2-0 y avanzó a las semifinales.

En esa instancia se impuso otra vez contra Francia en shoot-out luego de ganar el primer set 20-18 y perder el segundo 25-16. En la definición, las celestes fueron más efectivas, ganaron 7-6 y avanzaron a la final, donde este viernes por la mañana se consagraron.