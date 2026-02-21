Rutas de América: mirá el triunfo de Leonel Rodríguez en la penúltima etapa que conectó La Paloma y Maldonado

La edición 54 de Rutas de América tuvo este sábado la disputa de la penúltima etapa que une La Paloma y Maldonado con un recorrido de 136 kilómetros que finalizó cerca del mediodía frente a la Explanada Municipal. Leonel Rodríguez fue el ganador de la etapa, que llegó cuerpo a cuerpo con el argentino Lucas Gaday.

Luego de lo que fue el viernes el gran triunfo del argentino Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía en la jornada que unió las ciudades de Minas y Rocha, este sábado se disputaba una de las pruebas más importantes del cliclismo uruguayo.

Tras la concentración que comenzó a las 8:00 de la mañana, la etapa se largó a las 9:00 desde la Ruta 15 en el ingreso a La Paloma y desde ahí, el pelotón tomó la Ruta 9 para emprender camino hacia Maldonado.

El pelotón partió de La Paloma por la Ruta 15 y tomó la 9 rumbo a Maldonado, por donde el viento pegó cruzado a favor.

Los ciclistas del Dolores Cycles apretaron la escalera antes del Premio Cima y se armó desparramo.

El pelotón se cortó en muchas partes y también hubo una caída grande a mitad de carrera.

Un grupo de unos 20 hombres, entre los que vienen los punteros de la general individual, definieron la etapa en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

Leonel Rodríguez ganó la etapa con un tiempo de 2:52:20, seguido del argentino Locas Gaday, que llegó apenas dos segundos por detrás. Germán Fernández llegó cerca de ambos, con un tiempo de 2:52:25, mientras que Ignacio Maldonado y Pablo Anchieri, llegaron en 2:52:30. En ese tiempo también estuvo Anderson Maldonado, que mantuvo el liderazgo en la general, con 12 segundos de ventaja sobre Pablo Bonilla que también llegó en dicha marca.

Las etapas de la edición 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continuó el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores con la victoria de Juan Caorsi.

La tercera etapa que se disputó el miércoles desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera fue para Leonel Rodríguez.

La etapa reina fue de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueves. Los últimos ocho kilómetros fueron camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que tuvo el triunfo de Anderson Maldonado.

La quinta etapa salió de Minas por la ruta 60, subió el repecho del Ramallo, y llegó a Rocha por la Ruta 9 con 150 kilómetros de carrera y la victoria del argentino Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

La sexta etapa salió este sábado desde La Paloma y completará 136 kilómetros para finalizar en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros este domingo 22 de febrero.