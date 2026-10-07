“Vivo un gran momento físico”: De la Cruz por su situación sanitaria y el elogio de los médicos del Flamengo

En el último tiempo estuvo sobre la mesa el tema del físico de Nicolás de la Cruz. El futbolista del Flamengo ha sufrido algunas lesiones que lo dejaron afuera de las canchas del club carioca y de la selección de Uruguay. Pero el propio jugador, que en este último mercado de pases coqueteó con la posibilidad de llegar a Peñarol, se refirió a este tema: “Estoy viviendo un excelente momento físico porque he podido continuar con los entrenamientos este año”.

De la Cruz suma un total de 663 minutos con la camiseta rojinegra en 24 encuentros disputados entre todas las competencias en esta temporada. “Las lesiones son parte de la vida del futbolista y el hecho de haber tenido solo una esta temporada me hace muy feliz. El nivel del Flamengo es muy alto y la competencia en el mediocampo es intensa. Tenemos jugadores de gran calidad, así que la decisión sobre quién juega recae en el entrenador”, señaló en una entrevista en la página oficial del Flamengo.

Se refirió a los trabajos que hace para poder estar a la orden para meterse en el once del vigente campeón de la Copa Libertadores, que el jueves 15 de octubre disputará la semifinal de ida del certamen internacional frente a Estudiantes de La Plata en Argentina.

"Por mi parte, intento dar lo mejor de mí en los entrenamientos diarios, mantenerme en buena forma y estar disponible. Cuando llegue la oportunidad, quiero estar preparado y listo para ayudar al equipo y ganar más títulos con el Flamengo", añadió.

Nicolás de la Cruz en la previa del partido del Flamengo. Foto: @nicodelacruz10.

El pasado 20 de setiembre De la Cruz volvió a jugar con el Flamengo después de siete partidos. Fue en la victoria 2-1 frente a Red Bull Bragantino donde disputó apenas un minuto en el Maracaná por la fecha 28 del Brasileirao.

El elogio del jefe del departamento médico del Flamengo

Fernando Sassaki, jefe del departamento médico del Flamengo. Foto: @dr.fernandosassaki.

Otro que tocó el tema del físico del futbolista surgido de las formativas de Liverpool fue Fernando Sassaki, médico del Flamengo, quien afirmó que De la Cruz mostró una evolución significativa y el departamento médico está atendiendo cada vez mejor sus inquietudes.

“Nico ha estado más disponible a lo largo de este año. No ha presentado las mismas lesiones en la rueda que sufrió en 2025. A partir de 2026, realizamos un trabajo de terapia regenerativa en la zona y la evolución fue buena. Durante toda la temporada, pudimos soportar una carga mucho mayor”, esgrimió.

Destacó la participación de De la Cruz en los tres encuentros que disputó la selección de Uruguay en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. “Esto demuestra una importante evolución en su disponibilidad, tanto para la formación como para las fiestas”, cerró el jefe del departamento médico.