“Vengo de Peñarol y sé que es la presión”: el uruguayo que llegó a Vitória, que se juega la permanencia

El Vitória de Brasil está en una situación muy delicada con respecto a su lucha por evitar el descenso en la Primera División del fútbol brasileño. Es por esto que en las últimas horas cerró la contratación de un extremo uruguayo como fue el caso de Ignacio Laquintana.

El sanducero de 27 años arribó al conjunto del Salvador de Bahía a préstamo desde el Red Bull Bragantino y en su presentación lanzó una frase especial. “La presión siempre está en el fútbol y vengo de un grande como Peñarol y sé que es la presión”, sostuvo el campeón Uruguayo en la temporada 2021 con la camiseta Mirasol.

Vitória se encuentra en la posición número 13 con 33 puntos, por lo que se encuentra a cuatro unidades del último equipo que estaría perdiendo la categoría en el Brasileirao, que es el Gremio de Porto Alegre. Por eso, tan solo quedan diez encuentros para el final de la temporada.

“Estoy preparado para esos 10 juegos”, detalló Laquintana, quien alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2021 con el Carbonero, luego de haber sido fotografiado con la camiseta del Vitória. El extremo viene de no tener rodaje en el Bragantino —no disputó un partido en toda la primera parte del 2026—, aunque expresó estar “pronto” para saltar a la cancha y tener su esperado debut.

Ignacio Laquintana entrenando con el Vitória. Foto: @ECVitoria.

Sobre la situación del equipo en la tabla de posiciones del Brasileirao, Laquintana mencionó lo siguiente: “La gente sabe que es difícil pero todos estamos trabajando y vamos a salir de este momento”.

A su vez, comentó que ya tuvo una charla con su nuevo director técnico, Jair Ventura, para saber por dónde va a desenvolverse en el Vitória. “Ya hablé y le dije que estaba para jugar; puedo hacerlo por derecha o por izquierda”, sentenció.

Ignacio Laquintana en su presentación como jugador del Vitória. Foto: @ECVitoria.

El posible debut del exjugador de Defensor Sporting en el Vitória podría ser este miércoles cuando reciba a Chapecoense en el Estadio Manoel Barradas, a partir de la hora 20:00, por la fecha 29 del Brasileirao. Es un duelo fundamental para el elenco de Salvador de Bahía debido a que se mide con el peor equipo de la temporada.

“Tenemos que ganar acá en casa contra Chape”, sentenció Laquintana a raíz del choque con el equipo que tras el accidente aéreo que sufrió la delegación que viajó a Colombia para medirse en la final de ida contra Atlético Nacional de Medellín, la Conmebol tomó la resolución de darle el título de campeón de la Copa Sudamericana 2016.