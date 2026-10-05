Cepillo González, el héroe improbable de Peñarol: los elogios de Aguirre y sus números en el club

Franco González fue el héroe improbable de Peñarol en un partido muy difícil contra Racing, rival directo en la pelea por el campeonato, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El "Cepillo" entró por Leonel Jaime a los 88 minutos de juego y, como admitió el propio Diego Aguirre, pese a ser un cambio muy cuestionado fue el que definió el partido a favor del Carbonero.

Entró junto a Lucas Hernández (por Thiago Espinosa) y entre ellos, con apenas un minuto en cancha, gestaron la jugada del gol del triunfo agónico que convirtió Matías Arezo.

González encaró con pelota dominada por la banda izquierda, se jugó el uno contra uno contra Guillermo Cotugno, se metió al área y lo pasó, y cuando llegó a la línea de fondo metió un buscapié de zurda que encontró al goleador en donde tenía que estar para mandarla a guardar. Una notable jugada individual que valió "tres puntos de oro", como él mismo lo calificó.

“Venía trabajando, preparándome en silencio para un momento así, para una oportunidad como esta. Fue un desahogo para mí”, admitió el atacante de 22 años, blanco de muchas críticas porque en Peñarol ha rendido por debajo de las expectativas que había sobre él.

“Estos momentos son muy importantes para mí. Yo trabajo para estar todos los fines de semana, después hay cosas que no dependen de mí”, concluyó satisfecho por el deber cumplido.

Franco "Cepillo" González encara con pelota dominada en Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

Los elogios de Aguirre al Cepillo González

Por otro lado, Aguirre se refirió al rendimiento del Cepillo, pero antes a las críticas que pudo haber generado la variante: "Imagino que habrá sido bastante criticado ese cambio, pero bueno el fútbol tiene esas cosas lindas que a veces una oportunidad da esa posibilidad".

Explicó que el argentino salió por cansancio físico: "Jaime viene jugando los tres partidos y estaba desgastado, esa es la realidad, fue más por el cansancio de él". Pero también por: "La posibilidad de que jugara el Cepillo, está entrenando bien y tiene uno contra uno, podía en esos minutos generar algo, aunque a veces las cosas se dan y a veces no".

"Estoy muy contento (con el triunfo) y mirá que acepto las críticas, y estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero hoy creo que el equipo después de un mal partido, como veníamos de hacer, mostró otra cara", señaló la Fiera.

Y sobre el héroe de la noche, volvió a afirmar: "Está bien, está trabajando mucho y como todos los pibes pidiendo una chance. Ha tenido altibajos, le ha costado bastante, pero hoy apostamos a que él podía generar eso que hizo, ese uno contra uno que él lo tiene".

El festejo del "Cepillo" Franco González con la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

Los números del Cepillo González en Peñarol

Luego de debutar en Primera División con la camiseta de Danubio, club que lo formó, y de ser campeón del mundo Sub-20 con la selección de Uruguay juvenil, Franco González llegó a Peñarol en agosto 2023.

Comenzó su etapa en el aurinegro con el pie izquierdo porque ese año el Carbonero perdió las finales con Liverpool y él fue señalado como uno de los responsables. Si bien fue quien puso la asistencia para el gol de Abel Hernández en el último minuto del alargue de la semifinal, para el triunfo de Peñarol 1-0 y pasaje a las finales (también con Liverpool), en la primera final se hizo expulsar con el partido empatado sin goles.

Había ingresado a los 59' por Ángel González y a los 64' metió una plancha por la que le mostraron la roja directa. Minutos después llegaron dos goles de Liverpool, que lo encaminaron al título. Cabe recordar también que dos minutos después de la expulsión de González, también fue expulsado Gonzalo Nápoli del negriazul (66') y quedaron 10 contra 10.

Luego de tres años —pero con dos salidas en el medio: cinco meses a Suiza en 2024 y seis meses a Colombia en 2025—, el Cepillo acumula 44 partidos en Peñarol, entre los que convirtió cinco goles y dio cinco asistencias.