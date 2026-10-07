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El País Ovación Fútbol

Cerrito vs. Wanderers en vivo por Copa Uruguay: se abre la Fase 2 de la llave profesional en el Parque Maracaná

El auriverde, que milita en la Segunda División, como el Bohemio vuelven a enfrentarse en este certamen, aunque en esta oportunidad el ganador seguirá con vida para avanzar a la etapa final.

El País
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07/10/2026, 15:00
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Luciano Batista en el partido entre Cerrito y Wanderers por Copa AUF Uruguay.
Luciano Batista en el partido entre Cerrito y Wanderers por Copa AUF Uruguay.
Foto: @CopaAUFUruguay.

Cerrito recibe a Wanderers para abrir la Fase 2 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay en el Parque Maracaná, desde la hora 15:30. Estos dos equipos ya se midieron en la fase de grupos donde el triunfo se lo adjudicó el auriverde por 3-1 el miércoles 23 de setiembre.

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Si el partido termina igualado en los 90 minutos, el ganador se definirá en la tanda de los penales. El que se quede con el triunfo logrará avanzar a la etapa final de la Copa AUF Uruguay donde se cruzarán con equipos provenientes de la Primera División Amateur —mejor conocida como la C—, la Divisional D o de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Cerrito vs. Wanderers

Hora: 15:30.
TV: DSports Uruguay + Plus.
Escenario: Parque Maracaná.
Árbitro: Andrés Martínez.
Asistentes: Marcelo Alonso y Daiana Fernández.
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

Cerrito:

Wanderers:

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