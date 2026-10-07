Cerrito vs. Wanderers en vivo por Copa Uruguay: se abre la Fase 2 de la llave profesional en el Parque Maracaná

Cerrito recibe a Wanderers para abrir la Fase 2 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay en el Parque Maracaná, desde la hora 15:30. Estos dos equipos ya se midieron en la fase de grupos donde el triunfo se lo adjudicó el auriverde por 3-1 el miércoles 23 de setiembre.

Si el partido termina igualado en los 90 minutos, el ganador se definirá en la tanda de los penales. El que se quede con el triunfo logrará avanzar a la etapa final de la Copa AUF Uruguay donde se cruzarán con equipos provenientes de la Primera División Amateur —mejor conocida como la C—, la Divisional D o de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Cerrito vs. Wanderers

Hora: 15:30.

TV: DSports Uruguay + Plus.

Escenario: Parque Maracaná.

Árbitro: Andrés Martínez.

Asistentes: Marcelo Alonso y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

Cerrito:

Wanderers: