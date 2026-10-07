Luis Suárez y el mensaje para Messi tras su despedida: “Eternamente agradecido por haber sido contemporáneo”

Lionel Messi cerró este martes uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol al disputar su último partido con la selección argentina.

A sus 39 años, el capitán se despidió de la Albiceleste en el Estadio Monumental, donde Argentina venció 3-0 a Benín y el número 10 aportó un gol y dos asistencias. De esta manera terminó una trayectoria internacional de 208 partidos y 126 goles.

La despedida estuvo cargada de emociones y homenajes para el campeón del mundo en Qatar 2022, pero también generó mensajes de algunas de las grandes figuras que compartieron su carrera.

Uno de los más especiales tuvo como protagonista a Luis Suárez, amigo y compañero de Messi durante muchos años.

El Pistolero publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos abrazándose con la camiseta de la selección uruguaya y argentina y acompañó la imagen con un sentido texto.

“Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección”, comenzó escribiendo Suárez.

El histórico goleador de la Celeste destacó todo lo conseguido por el argentino durante más de dos décadas defendiendo a su país: “Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande”.

“Sos un gran ejemplo como persona”. Más allá de los logros deportivos de Messi, Suárez hizo especial énfasis en la faceta humana de quien fue su compañero en Barcelona y actualmente comparte plantel con él en Inter Miami.

“Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir”, escribió el salteño.

Lionel Messi y Luis Suárez festejan uno de los goles de Inter Miami. Foto: AFP.

Y añadió: “Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo”.

Suárez cerró la publicación con una frase que reflejó la estrecha relación que construyeron durante sus carreras: “Gracias, gracias, gracias. Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. TE QUIERO MUCHO”.

El mensaje se sumó al que el propio uruguayo le había enviado antes del encuentro, cuando le deseó que disfrutara su última presentación y destacó que tenía “más que merecido” el reconocimiento recibido por todo lo que representó para Argentina.

Messi puso así punto final a una historia de más de 20 años con la selección argentina. Su último encuentro terminó con victoria, un gol suyo y una multitud de más de 85.000 personas despidiéndolo en el Monumental. Tras el partido, el argentino reconoció la dificultad del momento y aseguró que jugar para su selección fue “lo mejor” que le pasó en su vida.