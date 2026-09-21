Pese a dos golazos de Luis Suárez y Messi Inter Miami cedió un empate ante San Diego y se alejó de la cima en MLS

El Inter Miami cedió este domingo un empate 2-2 contra San Diego en el debut liguero en MLS del entrenador argentino Kily González cuatro días después de conquistar la Campeones Cup tras derrotar al Cruz Azul mexicano.

Lionel Messi y Luis Suárez fueron los goleadores del Inter Miami, que además de los dos puntos también cede la segunda plaza en la Conferencia Este en favor del New England Revolution, ambos empatados en 46 enteros.

Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. 👀 pic.twitter.com/jlYIpiIi4n — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Fue el vigésimo gol de Messi, máximo goleador de la MLS, y el decimotercero de Suárez en este 2026. Entre ambos suman más de la mitad de los goles del equipo: 33 de 63.

LUIS SUAREZ. WOW. MIAMI LEAD. pic.twitter.com/lOCKy1CaIl — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2026

Para el San Diego, el danés Anders Dreyer firmó un doblete, con el que abrió el marcador en Miami y después puso el empate definitivo tras la remontada efímera del Inter, dejando en evidencia en ambas ocasiones a la defensa local.

Dreyer adelantó al San Diego en el minuto 12, Messi empató en el 23, Suárez puso por delante al Inter Miami en el 74 y el danés volvió a igualar el partido en el 82.

El de Messi fue un tiro libre directo con mucha rosca que impactó en el poste antes de entrar en la portería de CJ dos Santos, mientras que el de Suárez fue un gran remate con poco ángulo desde dentro del área.

Este partido contra San Diego supuso el debut del Kily González en la MLS después de un debut soñado el miércoles con la conquista de la Campeones Cup.

Este nuevo tropiezo deja al Inter Miami tercero en la Conferencia Este (46 puntos) inmerso en una pelea con varios equipos como New England (46 y mejor saldo), Houston (44 - Oeste) o St. Louis (44 - Oeste) por las posiciones de la zona alta, claves de cara a los playoffs para asegurarse la despita de las eliminatorias como local.

El próximo compromiso del equipo del Kily González será el domingo ante Columbus Crew por la MLS.

Con información de EFE.